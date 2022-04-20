全中運延辦影響運動績優考生　教長公布三樣態保障甄試學生權益

▲教育部公佈保障運動績優甄試學生權益的措施。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情影響，111年全中運部分賽事延期舉辦，為保障今年運動成績優良考生申請參加甄試的權益，教育部公布升學配套措施，教育部長潘文忠今（20日）晚上也在臉書分享，對於運動績優學生甄試管道考生，分成「如期完賽、如期舉辦、延期舉辦」三種態樣，並公布各類型考生甄試保障權益措施。

受到疫情影響，花蓮縣府日前宣布全中運部分賽事延期舉辦，教育部隨後也公布相關升學配套措施，潘文忠更在臉書分享運動績優考生甄試升學配套措施，讓這些運動績優考生根據自己是否完賽等狀況，了解該怎麼保障自身權益。

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▲教育部長潘文忠在臉書分享保障運動績優考生的甄試保障權益措施。（圖／記者屠惠剛攝）

在運動績優學生甄試管道上，若已經參賽學生，潘文忠指出，已經完賽並取得真是資格，則不受影響，依既有程序辦理；若是比賽如期舉辦，但因防疫規定不得參賽的學生，則以「參賽資格證明」+「近一年(110.4.23-111.4.15)全國性替代賽事」，作為申請甄試資格及成績採計之替代方案，並依照其成績分發錄取，採專案外加名額，不占原甄試分發的招生名額。

至於受到比賽延期舉辦的學生，則可以用近一年(110.4.23-111.4.15)全國性替代賽事，作為申請甄試資格及成績採計之方案，再依照原簡章各校所提的運動種類、名額選填分發志願。