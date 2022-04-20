確診爆量！新北盼簡化流程　陳時中：居隔單不用中央核准

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情延燒，今天單日病例突破2千例，當中又以新北病例最多，新北市長侯友宜今（20）日就透露第一線同仁接電話接到哭、打電話打到累，向中央喊話，希望減少不必要的行政流程。指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會後特別到記者室再次解釋，基本上開居隔單是地方權責，中央不會干涉如何開，也不需要中央核准。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

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侯友宜今表示，目前最大的困難是，在居家隔離以及匡列的過程中，整個通報的系統上都要上傳，在地方又要書寫居隔書，這些一來一往所有的判斷，然後會讓民眾在接到居家隔離書就要等上2、3天，甚至3、4天以上。

侯友宜指，居家隔離數像新北市今天16,771，還會繼續地往前上升，那基層同仁也沒有辦法負擔這麼大的量，所以如何簡化流程或是在居家隔離如何採取更變通的方式來做，中央在整個制度面也要做好重新的思考。

下午疫情記者會中，有媒體問及此事，莊人祥解釋，名單送上後要確認個案電話地址，通常當地方上傳後，資料不對，地方還是要補齊，才有辦法很快把居隔單送出去。「要由地方打電話確認接觸者是否本人，確認之後系統就會上傳，接觸者這些會收到簡訊，回覆是之後會連到電子居隔單」，需要中央地方一起完成。

不過，這遭到陳時中糾正「居隔單是我們送出去的？你講的是對還錯？」，並於會後主動到記者室補充說明，開居隔單是地方的權責，中央不會去干涉怎麼開，不管是認定或行政上，都是地方主責。

陳時中說，地方遇到困難是案件數多，因為疫調時對象可能記憶不清，一旦有所遺漏就會聯繫不通，衛生人員要反覆確認，以前案件少時還好，現在案件多造成負擔，呼籲民眾疫調要心情冷靜，能夠講越清楚，就不用電話往返查詢，造成衛政負擔。

陳時中強調，地方開單並沒有需要中央核可，地方只要查清楚，確診者接觸者的電話經過查詢確認，就會經過資訊系統傳回傳，只要是電子開單之後就算，而民眾則是在接到電話確認之後就啟動隔離，時間點計算很清楚，不會多關個幾天，重申「不需要中央來核准」，頂多僅是中央協助查詢，但非核准、核備。