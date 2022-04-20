LIVE／單日爆822例「同仁接電話接到哭」　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增2386例本土病例，再創歷史新高，今日案例中，以新北822例最多，其次分別為台北471例。新北市長侯友宜今透露，板橋光一天居隔高達2800人，有同仁接電話接到哭，呼籲中央制度面必須重新思考。針對最新疫情發展，侯友宜15時召開新北市防疫記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之2,386例本土病例，為1,232例男性、1,154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月19日至4月20日，其中包含1,267例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(822例)、臺北市(471例)、桃園市(387例)、基隆市(191例)、高雄市(97例)、宜蘭縣(89例)、花蓮縣(86例)、臺中市(76例)、屏東縣(31例)、臺南市(24例)、新竹縣(23例)、彰化縣及南投縣(各17例)、苗栗縣(16例)、雲林縣(14例)、新竹市(11例)、臺東縣(5例)、嘉義市及連江縣(各3例)、嘉義縣(2例)、澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

侯友宜今表示，目前最大的困難是，在居家隔離以及匡列的過程中，整個通報的系統上都要上傳，然後在Trace系統核定下來，在地方又要書寫居隔書，這些一來一往所有的判斷，然後會讓民眾在接到居家隔離書就要等上2、3天，甚至3、4天以上。

侯友宜指出，文書作業、資訊系統都沒有辦法在短時間裡面做好改善的話，基層同仁在執行上很多的人力、物力就會無法接得上，也讓民眾在那邊耗時間等，讓他有不安，所以在這些系統的改變，如何簡政便民是非常重要的一環。

侯友宜說，居家隔離數像新北市今天16,771，還會繼續地往前上升，那基層同仁也沒有辦法負擔這麼大的量，所以如何簡化流程或是在居家隔離如何採取更變通的方式來做，中央在整個制度面也要做好重新的思考，這才是一個最重要的，「因為除了居家隔離的量，新北市的居家照護也是會越來越高。」

對於新上路的居家照護，侯友宜指出，目前人數1885人，還可以承接的來，新北市府也會不斷的去做好調整步伐，這麼大的量都是要在第一線的工作夥伴來負責任，所以如何減輕他們沒有必要的文書作業以及不必要的電話聯繫的方式，這個中央都是要去做好彈性調整。