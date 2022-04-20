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全聯首推母親節福袋！頭獎155萬Mini cooper　鑽石、金塊獎項曝光

▲▼全聯福利中心鳳山海洋店開幕，隔壁就是統一優質生活館，兩大龍頭首度當鄰居，網友認爲是超激烈開幕戰，煙硝味十足。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心首度開賣線上「母親節福袋」。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心首度推出線上「母親節福袋」，讓消費者免出門群聚，就能在家裡動動手指線上搶購，將於小時達、UberEats雙平台販售，每袋520元，除了標榜內容物價值超過千元，還有機會抽頭獎Mini Cooper全新三門掀背轎車（市價155萬）、1克拉鑽石項鍊、黃金條塊、20萬現金等，預計掀起一波搶買風潮。

全聯不只在農曆春節賣福袋，如今也首度推出線上母親節福袋！業者表示因疫情升溫，許多人擔心外出群聚，因此繼虎年新春福袋後，提供民眾不一樣的方式購買母親節好禮，讓消費者在家中動動手指就能搶購，免排隊把禮物送到家。

全聯表示，母親節福袋每袋售價520元，限量3萬袋，預計在全聯小時達、UberEats雙平台共同販售，不僅內容物價值超過上千元，還有機會抽到豐富大獎，包含頭獎Mini Cooper全新三門掀背（約市價155萬）、京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（約市價50萬）、圓夢金（現金20萬） 、黃金條塊3兩（約市價21萬）等；另有小時達獨家加碼獎項，如圓夢金（現金20萬）、10萬點福利點（價值現金1萬元）等。

而福袋內容物、詳細獎項、抽獎方式，預計在明（21）日公布，總計共174個獎項，總價值超過380萬，中獎機率挑戰最高1%，預計又將掀起一波搶買風潮。

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