他開車上國道「滿地鋼筋」補個甘四聲　路肩驚見已3車被擊落

記者邱中岳／台北報導

鋼筋散滿地擊落3車！1名男子在網路社群《爆怨公社》貼出一段影片，影片中駕駛從重慶北路交流道匯入，但卻在路上發現地面上有一堆疑似鋼筋的物品，慘過後再前方發現路邊停靠3台車，懷疑是被鋼筋所傷，抱怨「貨物裝好很難嗎？」

據了解，1名男子在19日上午5時許，開車從重慶交流道匯入國道時，在路上發現一堆疑似鋼筋的物品，且鋼筋散落滿地不斷延伸，男子的車輛不斷閃躲避免輾過，但還是閃不過，影像中甚至可以看到車輛輾壓過後，鋼筋彈起亂射的恐怖畫面。

▲男子開車上國道，滿地都是疑似鋼筋，氣得直罵「甘」四聲。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

駕駛忍不住說了「甘」四聲，氣憤的將影片貼在臉書社群《爆怨公社》，並強調，一匯進高速公路，就迎來滿地看似鋼筋的「好料」來提振精神，更直言「*的！你們這些載貨的做工仔郎在工作時能不能認真點？」

▲男子開車通過滿地鋼筋，發現路邊停靠3台疑似被擊落的車子等待拖吊車救援。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

駕駛在貼文上還留言，把你生財工具的貨裝好很難嗎？連自己工作都做不好，你還能做甚麼？害人不淺ㄟ！真的要抱怨啦！最後車子經過後，才發現一旁路肩停靠3台汽車，不排除是遭擊中後「掛點」，等待拖吊車救援。