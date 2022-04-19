國道「血滴子」沿路掉！9車遭擊落驚險逃劫　闖禍聯結車找到了

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子開車從重慶交流道匯入國道時，卻在路上發現沿路撒滿「鋼筋」，氣得駕駛痛罵甘四聲，還發現路邊有3台被擊落車輛等待拖吊車救援，事後警方追查，原來是載送鋼筋鐵條的聯結車沒將貨物綁緊，才會沿路掉落，因而連帶有2台大貨車以及7台轎車被擊落，警方並在新生公園找到肇事聯結車。

有網友在19日清晨5時許，沿重慶北路交流道上國道後，竟然發現滿地都是掉落鋼筋，車身不斷閃躲，行車紀錄器畫面還錄下不斷有輾過鋼筋的跳動感。

▲楊姓駕駛沿路掉落鋼筋鐵條，導致9車受到波及，1名駕駛貼上網路痛罵甘四聲。（圖／翻攝《記者爆料網》）

男駕駛還發現路邊停放3台汽車以及拖吊車，不排除是遭擊落後等待救援的車輛，警方獲悉後展開追查，發現肇事者竟是1名50歲的楊姓駕駛開著載有鋼筋鐵條的聯結車。

聯結車因為沒有將放在車斗的鋼筋鐵條綁緊，導致鐵條沿著國道不斷散落，共計影響2台大貨車以及7台自小客車，最後也在北市新生公園旁查獲掉落鋼筋鐵條的肇事聯結車。

▲聯結車駕駛沒將車斗的鋼筋鐵條綑綁好，導致沿著國道散落滿地。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方同步通知工務段事故處理小組前往國道清理散落鐵條，並依照道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定對楊姓駕駛開罰3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

另外，楊姓駕駛因疏忽沒將鋼筋鐵條安全綑綁，導致所載貨物滲漏、飛散，另依公共危險罪移送士林地方檢察署偵辦。