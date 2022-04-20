烏軍、俄軍「烏東兵力差多少」　雙方都出現致命弱點

▲英國情報分析，俄軍在烏東的進軍路線。（圖／翻攝自twitter／@DefenceHQ）



記者林彥臣／綜合報導

俄軍已在烏東的頓巴斯（Donbas）地區集結大批部隊，並且對烏軍展開大舉進攻。英國BBC也整理了俄、烏兩軍在頓巴斯地區各有多少兵力，雙方在這個階段，也都各自出現了致命性的弱點。

俄軍方面

BBC引述戰爭研究所（ISW）資料，數周以來，莫斯科一直在頓巴斯地區集中增援，主要來自烏克蘭東北部的新部隊和受損部隊。

美國官員指出，俄羅斯現在在東部有76個戰鬥群，最近幾天又增加了11個，每個戰術群通常包括700~900名士兵和軍事裝備。

另一種說法是，根據烏克蘭的估計，頓巴斯有大約70,000名俄羅斯軍隊。

俄裔的安全政策專家斯內特科夫（Aglaya Snetkov）博士指出，據信在遭受重創的南部港口城市馬力波，周圍還有另外22個戰鬥群。

斯內特科夫認為，如果那個關鍵城市淪陷，這將允許這些部隊向北移動並加入頓巴斯的戰鬥，這可能很重要，但可能不是決定性的。

烏軍方面

斯內特科夫說，從西方機構、烏克蘭和俄羅斯本身對俄羅斯軍隊的人數進行了估計，「但我們對烏克蘭軍隊的規模和損失的了解要少得多」。

斯內特科夫分析，部分原因是烏克蘭不想分享這些信息，以防它可能對其敵人有利，而西方似乎正在遵循一項不言而喻的協議，對此保持沉默。

戰爭開始時，烏克蘭在該國東部有10個旅，被認為是該國擁有的裝備最好、訓練最好的士兵。

How big are the current forces in and around Donbass, bbc reports with comments from me https://t.co/xQHcnKhW4J @UCLSSEES pic.twitter.com/Kk8jJW6EAJ — Dr Aglaya Snetkov (@AglayaSnetkov) April 19, 2022

軍事裝備

斯內特科夫說，烏軍有人力但缺乏軍事裝備，而俄軍有足夠的軍事裝備但缺乏人力，因為傳統觀點認為進攻部隊需要壓倒性的人數。

斯內特科夫說，東部的戰鬥可能與基輔周圍的早期戰鬥不同，更接近於傳統的第二次世界大戰戰鬥，有戰壕和坦克等重型裝備。

根據ISW的說法，俄軍可以透過大量且集中的火砲來獲得勝利，但不太可能取得巨大成功。

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