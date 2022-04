烏軍、俄軍「烏東兵力差多少」　雙方都出現致命弱點

▲英國情報分析,俄軍在烏東的進軍路線。(圖/翻攝自twitter/@DefenceHQ)



記者林彥臣/綜合報導

俄軍已在烏東的頓巴斯(Donbas)地區集結大批部隊,並且對烏軍展開大舉進攻。英國BBC也整理了俄、烏兩軍在頓巴斯地區各有多少兵力,雙方在這個階段,也都各自出現了致命性的弱點。

俄軍方面

BBC引述戰爭研究所(ISW)資料,數周以來,莫斯科一直在頓巴斯地區集中增援,主要來自烏克蘭東北部的新部隊和受損部隊。

美國官員指出,俄羅斯現在在東部有76個戰鬥群,最近幾天又增加了11個,每個戰術群通常包括700~900名士兵和軍事裝備。

另一種說法是,根據烏克蘭的估計,頓巴斯有大約70,000名俄羅斯軍隊。

俄裔的安全政策專家斯內特科夫(Aglaya Snetkov)博士指出,據信在遭受重創的南部港口城市馬力波,周圍還有另外22個戰鬥群。

斯內特科夫認為,如果那個關鍵城市淪陷,這將允許這些部隊向北移動並加入頓巴斯的戰鬥,這可能很重要,但可能不是決定性的。

烏軍方面

斯內特科夫說,從西方機構、烏克蘭和俄羅斯本身對俄羅斯軍隊的人數進行了估計,「但我們對烏克蘭軍隊的規模和損失的了解要少得多」。

斯內特科夫分析,部分原因是烏克蘭不想分享這些信息,以防它可能對其敵人有利,而西方似乎正在遵循一項不言而喻的協議,對此保持沉默。

戰爭開始時,烏克蘭在該國東部有10個旅,被認為是該國擁有的裝備最好、訓練最好的士兵。

How big are the current forces in and around Donbass, bbc reports with comments from me https://t.co/xQHcnKhW4J @UCLSSEES pic.twitter.com/Kk8jJW6EAJ