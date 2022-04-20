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中山大學學生「台灣學烏克蘭等送武器」　張競：能說這想法有錯嗎

▲▼NLAW反坦克飛彈。（圖／路透）

▲中山大學學生認為，台灣可以學烏克蘭「等全世界軍援」。但事實上，是烏克蘭挺過俄羅斯的侵略，才等到全世界的軍援。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭開戰至今超過50天，由於烏克蘭的國境處境跟台灣相似，民眾至今依舊相當關心戰況的發展，並且每個人都有一套自己的看法。軍事專家張競日前因為演講的緣故，收到一位來自中山大學學生的回饋，認為「我們為什麼不學烏克蘭，等戰爭打起來，等人家送武器給我們就好」，讓張競只能對此回應，「能說這想法有錯嗎？」

該名同學表示，「我是在想，全世界現在都在支援烏克蘭，又送錢又送武器，那我們（台灣）為什麼不學烏克蘭，等到戰爭打起來以後，讓全世界都來幫我們，等人家送武器給我們就好了，平常不要浪費錢去買武器囉！」

▲▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

張競回應表示，「這恐怕很難，因為等到戰爭發生時，我們未見得能夠採購到軍備武器，時效上可能來不及！」

同學表示，「蔡總統不是說，中國要是侵略台灣，全世界都會來挺台灣嗎？」

張競回答，「我想這個……這個恐怕未見得是如此吧？」

同學表示，「我認為，我們不要再浪費錢去自己買武器，假如真正有戰爭，到時候就會有人送來武器，烏克蘭能也別人援助，台灣一定也能」。

張競回答，「我想我們未見得能有相同的待遇，畢竟蔡總統也強調過，台灣是台灣，烏克蘭是烏克蘭，對吧」。

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