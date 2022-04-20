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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4400萬豪宅等到罷免案後才補報？　林昶佐解釋了

▲▼立委林昶佐受訪 台北市議員林穎孟遭搜索相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

監察院20日公布最新一期《廉政專刊》，無黨籍立委林昶佐與妻子名下有5筆土地及7筆建物，總共擁有2房。值得注意的是，其中一棟為台北市中正區價值4400萬豪宅，但卻是在罷免日結束才申請更正，引來外界質疑是否刻意拖到事後才補報。對此，林昶佐稍早也做出說明。

▲▼立委林昶佐財產申報。（圖／翻攝廉政專刊）

▲立委林昶佐財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖可放大）

前台北市議員童仲彥曾指控，林昶佐名下有豪宅卻沒有登記，而今根據《廉政專刊》，發現林的妻子葉湘怡名下有一棟位在台北市中正區的房產，取得價額為4400萬元，夫婦兩人則背負了3500萬元的房貸，但備註欄標明，該房產是申報人在今年1月17日申請更正，而林昶佐的罷免案是在1月9日。

林昶佐回應，本人相關財產資料已和監察院完成介接，監察院統一於「110年11月01日」起彙整相關資料，故以此為申報日期，所有已完成介接之立委皆為此日期。「110年12月25日」則為本人確認相關財產無誤及未介接資料上傳日，關於媒體報導之不動產變動，早已在當時皆已依法申報。

林昶佐強調，監察院於今年一月份通知須調整格式，因此依監院要求調整，並加註「111年1月17日依法自動申請更正」。該變動僅限於調整格式，實際內容與12月25日申報之財產資料完全相同，所謂罷免投票後再行補申報並非事實。

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