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快訊／苗栗+12再增45足跡！2校5童確診　新南國小全校停課10天

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告本縣19日新增12例確診案，其中4例案情18晚間已先行公布，另外有3例為外縣市確診者足跡；包括竹南鎮小學及幼兒園共5人染疫，現役軍人及家屬也有確診案例。縣府將持續疫調匡列、採檢、隔離及清消，請民眾不用過度擔心。

苗縣府說明，第1例(案36533）為苑裡鎮女性49歲，任職於苑裡全國高爾夫球場；第2例（案36534 CT值19.9）為苗栗市、男性30歲於高雄營區服役，18日營區有疫情獲通知採檢故自行前往外縣市醫院採檢陽性通報確診；第3例（案37028 CT值未出）為苗栗市、男性21歲，於宜蘭營區服役，16日返家，17日下午3點獲通知營區有疫情，先行自己快篩陰性，4月18日中午自駕到醫院採PCR後，於4月18日晚上陽性通報確診。

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▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

第4例（案36536 CT值34.6）為頭份市、男性45歲，於外縣市電子廠上班，為4月14日公告案32029的先生，為居家隔離陰性轉陽性個案；第5例（案37461 CT值25.6）康乃薾幼兒園男童弟、第6例（案37462 CT值39.4）康乃薾幼兒園童兄，為18日公告（案36138）的同住家人，居家隔離前採檢報告為陽性。

第7例（案37465 CT值19.5）為新南國小四年級男學童，與外縣市確診者有接觸史至重光醫院篩檢站採檢陽性通報確診；第8例（案37828 CT值25.5）為新南國小六年級男學童，為案37465的哥哥，居隔前，採檢PCR於4月18日晚上11點醫院通報陽性；第9例（案37827 CT值26.7）為新南國小一年級女學童，18日晚上因發燒且就讀學校有疫情故至醫院採檢，19日早上8點通報陽性確診。

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，第10例（案37463）為竹南鎮、37歲男性，曾於15日至桃園市KTV唱歌，因要陪母親住院故至醫院採檢，18日晚上通報陽性確診；第11例（案37464 CT值34.9）為頭份市、21歲男性，為昨天公告36139案宜蘭服役軍人的弟弟，因居家隔離前採檢，4月18日晚上通報陽性確診；第12例（案37826 CT值未出）為租屋在竹南鎮、女性29歲，4月16-17日返屏東，4月18日發燒至為恭醫院急診就醫，篩檢為陽性通報確診。

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

教育處也表示，針對19日新增確診學生為竹南鎮新南國小學生，曾到竹南鎮葳森補習班，教育處已即時通知相關學生及家長至慈祐醫院進行PCR採檢。依照「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，該名學生就讀班級暫停實體課程10天（4/19-4/28）、補習班同步停課10天；考量該校昨日已有2名學生確診，新南國小計有3名學生確診，需採檢的師生人數眾多，因此採取全校（含幼兒園）預防性停課2天，除確診學生就讀班級，其餘班級在4/21（四）恢復實體課程。

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

教育處強調，目前暫停實體課程計有2校、2園、2補習班，請相關學校、園所及補習班密切關切師生的健康狀況，並配合疫調確實匡列、落實校內防疫及環境清消。

此外，18日下午接獲外縣市確診個案有3例，第1例為外縣市民眾於竹南鎮某電子公司服務，已匡列接觸者35人採檢PCR，35人報告為陰性，35人皆列居家隔離；高雄（案36179）涉及博雅商貿股份有限公司詩舒曼三義門市及新北（案32264）涉及獅潭鄉鹽水頭露營區，以上3案外縣市確診者足跡所涉苗栗縣公共場域足跡已完成清消，請鄉親放心。

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