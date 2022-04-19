確診居家照護一週內啟動！　全台超過1800家藥局響應「送藥到府」

▲中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

針對確診居家照護有領藥需求的民眾，指揮中心協調藥師公會提供送藥到府服務。藥師公會理事長黃金舜今（19）日在疫情記者會公布全台藥局參與意願調查結果，共有1800多家社區藥局有意願參與，藥師可全方面解決民眾用藥問題，請民眾多加至鄰近社區藥局諮詢。

指揮中心指揮官陳時中今宣布全國需在一週內啟動確診個案居家照護計畫，日前也針對居家照護期間就醫需求進行討論，總共列出3點原則，分別為24小時緊急醫療服務、多元遠距醫療方案。另外，確診個案隔離期間領藥方式，則是由醫師看診開立處方，由藥師調劑送藥到府，或由親友代為領取。

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指揮中心表示，居家照護期間有就醫需求者，可循視訊診療方式，由衛福部提供的「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約，指揮中心也與與台灣急診醫學會合作，由急診專科醫師及專科護理師全天提供緊急醫療諮詢服務。

另外，針對確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式，指揮中心也建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。

▲居隔期間藥師調劑送藥到府執行流程。（圖／指揮中心提供）※點圖放大