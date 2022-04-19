新北2歲重症童死亡！陳時中：深感不捨「明開會檢討幼兒送醫原則」

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情中的首例重症2歲男童不幸因急性新冠病毒感染併發敗血症病逝。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示「接到這訊息深感不捨，不過整體醫護人員、雙和或台大也好，這些專家都進了很大力氣。」明天下午會請兒科專家討論送醫指引。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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該名確診男童在4月14日緊急送至急診，到院時已意識不清、高燒且生命徵象不穩定，醫師當下緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。院方表示，當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

▲新增死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）



在院治療期間，除支持性療法外，陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療。院方更在4月16日請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，但男童仍不幸因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4月19日凌晨03時46分在父母陪伴下過世。

院方也透露，男童和父母一直分別在不同病房隔離治療，但今天凌晨男童病況惡化，因此也讓父母穿上防護衣進入男童病房，陪伴兒子最後一程，目前男童遺體已經火化，父母也已回到隔離病房，兩人病況穩定。