　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擠奶、親餵被輪流觀賞！「2個婆婆」聯手搶小孩　她痛哭：我像奶媽

新手媽被2個婆婆夾擊，情緒非常崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

▲新手媽被2個婆婆夾擊，情緒非常崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

想幫忙照顧新生兒是美意，不過有時候長輩、親友們太熱心，可是會造成新手媽媽很大的壓力。人妻抱怨，自己要面對2個婆婆，時不時就受到言語攻擊，小孩也總是被他們抱著，讓她覺得自己根本是奶媽，非常難過。

人妻在《靠北婆婆2.0》淚訴，別人面對一個婆婆就很辛苦了，而自己卻要一次面對2個婆婆，一個老公的媽媽、一個老公的外婆。她透露，擠奶要被看，親餵也要一直被注視著，而婆婆們總是一起言語攻擊、糟蹋、傷害等，導致她非常痛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻嘆，「我也是人生父母養的小孩，為什麼我生小孩，好像小孩不是我生的，我總是在旁邊泡奶、洗屁屁，搞得我好像是奶媽，只要求一句道歉，很難嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「好像只要跟長輩住的媳婦或多或少都會遇到這種情況，而且她們肯定會覺得自己沒錯」、「真的只有搬出去一途才能逆轉命運」、「直接走過去抱走啊，黑起來」、「自從我開始適當的回嘴後，產後憂鬱症居然不藥而癒了」、「好可怕的畫面，完全被晾在旁邊」。

延伸閱讀
雙北試辦「輕症在家隔離」　相關懶人包看這裡
星裡話／連靜雯曾自卑「又胖又不會演」　周幼婷一句話超暖心
視力小偷1／「青壯年失明」頭號兇手是它　誤認近視加深！竟錯失治療時機

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　23日才解隔
《綜藝大集合》爆男歌手確診！　8日曾參加阿妹演唱會
快訊／胡金龍遭敬遠、許哲晏犧飛改判　林岳平遭趕出場
今再增27校停課　「全台累計471所」！
福原愛瘋傳懷孕　「身形腫一圈」自拍露餡
中國已處高風險位置　胡錫進：台海「真正的爆點」或已不遠
進入決戰時刻！　路透：上海官方下令20日「社會面清零」
健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今再增27校停課「全台累計471所」！　學生染疫+113人

擠奶、親餵被輪流觀賞！「2個婆婆」聯手搶小孩　她痛哭：我像奶媽

逢甲大學校友會「包兩台遊覽車出遊」2人確診　市府籲快採檢

宜蘭特搜大隊小隊長居隔快篩陰轉陽　PCR採檢出爐

1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」　這天起高溫直逼33度像夏天

全台足跡一次看！本土+1210例　15縣市「共68張活動史」曝光

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

救救我！得來速員工困樹上　用耳機呼救不忘幫客人點餐

今再增27校停課「全台累計471所」！　學生染疫+113人

擠奶、親餵被輪流觀賞！「2個婆婆」聯手搶小孩　她痛哭：我像奶媽

逢甲大學校友會「包兩台遊覽車出遊」2人確診　市府籲快採檢

宜蘭特搜大隊小隊長居隔快篩陰轉陽　PCR採檢出爐

1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」　這天起高溫直逼33度像夏天

全台足跡一次看！本土+1210例　15縣市「共68張活動史」曝光

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

戴資穎打頭陣、林盈君關門！合庫3比2退亞柏　驚險守住21連霸

快訊／傳染風險高！柯文哲、黃珊珊被匡列居家隔離　4／23才解隔

烏克蘭志工餐廳遭砲擊！志工做麵包一半炸成重傷：路上都是血

貢寮網紅貓「海邊極白」眼睛感染睜不開　流浪7年找到家裂嘴大笑

大猩猩「法圖奶奶」捧65歲生日蛋糕大口吃　續寫全球最長壽紀錄

王嘉爾Coachella表演「衝推特世界趨勢第1」陸網全沸騰：中國之光！

《綜藝大集合》爆男歌手確診！　經紀公司證實：8日參加阿妹演唱會

台鐵火爆格鬥！他一上車「狂毆鄰座乘客」…車廂頭打到車廂尾

台船公司潛艦裝備與大吊車採購案，台船說明未替裝備廠商設置辦公室

胡金龍遭敬遠、許哲晏犧飛改判　林岳平不滿遭趕

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊

何時開打第四劑？陳時中：週三開會

表特氣質正妹是女警　一片投降：逮捕我

即／高雄+34足跡曝光！KTV又上榜

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！

新北18歲男確診趴趴走！衛生局開罰150萬元

學者曝疫情持續時間：台灣確診必破百萬

更多熱門

相關新聞

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

丈夫從外面抱回來收養的小孩，竟然長越大越像老公？外國一名41歲女網友與48歲丈夫生了3個女兒、1個兒子後，夫妻倆仍打算收養第5個小孩，不過丈夫抱回來收養的小孩，卻越長越像丈夫，讓女網友感到奇怪，最終進行基因測試後發現，被收養的小孩竟然真的是丈夫在外面的私生子，讓她氣得直接離婚。

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

長髮妹加LINE問住哪　結果尷尬了

長髮妹加LINE問住哪　結果尷尬了

紅火蟻又來了！防治18年花費2.5億全打水漂

紅火蟻又來了！防治18年花費2.5億全打水漂

攔不住愛情！阿嬤的豬和野豬私奔　生12隻混血小豬

攔不住愛情！阿嬤的豬和野豬私奔　生12隻混血小豬

關鍵字：

周刊王靠北婆婆

讀者迴響

熱門新聞

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

具俊曄大S首同框放閃！台北名店「甜並肩吃飯」

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面