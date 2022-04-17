擠奶、親餵被輪流觀賞！「2個婆婆」聯手搶小孩　她痛哭：我像奶媽

▲新手媽被2個婆婆夾擊，情緒非常崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

想幫忙照顧新生兒是美意，不過有時候長輩、親友們太熱心，可是會造成新手媽媽很大的壓力。人妻抱怨，自己要面對2個婆婆，時不時就受到言語攻擊，小孩也總是被他們抱著，讓她覺得自己根本是奶媽，非常難過。

人妻在《靠北婆婆2.0》淚訴，別人面對一個婆婆就很辛苦了，而自己卻要一次面對2個婆婆，一個老公的媽媽、一個老公的外婆。她透露，擠奶要被看，親餵也要一直被注視著，而婆婆們總是一起言語攻擊、糟蹋、傷害等，導致她非常痛苦。

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人妻嘆，「我也是人生父母養的小孩，為什麼我生小孩，好像小孩不是我生的，我總是在旁邊泡奶、洗屁屁，搞得我好像是奶媽，只要求一句道歉，很難嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「好像只要跟長輩住的媳婦或多或少都會遇到這種情況，而且她們肯定會覺得自己沒錯」、「真的只有搬出去一途才能逆轉命運」、「直接走過去抱走啊，黑起來」、「自從我開始適當的回嘴後，產後憂鬱症居然不藥而癒了」、「好可怕的畫面，完全被晾在旁邊」。

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