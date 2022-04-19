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快訊／北市死亡車禍！　貨車撞雙載機車「20歲女噴飛」1死1傷

▲▼承德路五段車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

▲承德路五段車禍。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市士林區承德路五段，今（19日）晨4點多發生死亡車禍，小貨車追撞雙載機車造成1死1傷。

根據了解，今晨4點多，承德路五段一位小貨車駕駛追撞一輛雙載機車，隨後失控衝上分隔島。機車騎士跟後座的女乘客被撞後噴飛倒地。

▲▼承德路五段車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

警消獲報後到場發現，女乘客已經傷重沒有呼吸心跳，男騎士則多處擦傷。緊急送醫後女乘客仍宣告不治，詳細事發原因仍待警方調查釐清。警方初步調查，男騎士年齡約21歲，女乘客為20歲，小貨車駕駛則40多歲。

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