「烏克蘭Tanya」尪開噴謝龍介：死1000人不夠嗎？為政治泯滅人性

▲「我與我的烏克蘭老婆Tanya」在俄羅斯入侵烏克蘭後，經常為烏克蘭發聲。（圖／翻攝自Facebook／我與我的烏克蘭老婆Tanya）

記者林彥臣／綜合報導

台南市長參選人謝龍介日前在廣播節目中，表達對烏克蘭戰爭的看法，後來認為遭人曲解、斷章取義，在臉書上又重新解釋自己的看法。但是被「我與我的烏克蘭老婆Tanya」當中的老公發文開嗆，死1000人還不夠嗎？不要為了政治立場而泯滅了人性。

謝龍介臉書發文表示，「某些好朋友們不必急著斷章取義，羅織文字獄，我當時說普丁的打法保守，只是相較於俄軍在敘利亞內戰，清剿伊斯蘭國的作戰策略。」

謝龍介說，「至於如今備受矚目的布查事件，我一向主張，聯合國安理會應該組織公正中立的獨立調查小組進入實地調查，釐清真相，還死者安息，給生者交代，對兇手勿枉勿縱。但在調查結果出爐之前，不要看到黑影就開槍，也是對罹難者的一種尊重。」

對此「我與我的烏克蘭老婆Tanya」當中的老公就開嗆，不要再假中立了，還要死多少人才夠？一千多還不夠？如果是你家人橫屍街上一個月，你還說不要看到黑影就開槍？

Tanya老公說，他無法接受還有人假設布查平民被殺不是俄軍暴行！難道這樣的言論對受害者家屬是尊重嗎？設身處地想想，聽聽家屬們的悲痛指控！不要為了政治立場而泯滅了人性。

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