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烏克蘭指揮官致信教宗：馬力波是「人間地獄」　請救百姓遠離撒旦

▲▼馬力波（Mariupol）遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透）

▲烏克蘭海陸指揮官的致信教宗，直言馬力波（Mariupol）就是人間地獄。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭南部戰略港市馬力波（Mariupol）被俄軍包圍、轟炸超過50天，當地的海軍陸戰隊少校指揮官致信教宗表示，現在馬力波就是人間地獄，希望教宗能夠出手拯救，讓百姓遠離撒旦。

根據CNN報導，「第36獨立海軍陸戰隊旅」指揮官沃利納（Serhii Volyna）的信件，透過烏克蘭真理報網站發表，信中寫道，「我沒有時間看到您對世界的呼籲，也沒有閱讀您最後的聲明，因為這50多天以來，遭到俄軍全面包圍，我所擁有的時間，就是在敵人包圍的城市，進行寸土必爭的激烈戰鬥」。

信中提到，「儘管炮火從未間斷，缺水、缺食物和藥品，但是我們仍準備好戰鬥到最後」。

信中指出，「我相信您從未見過，在馬力波正在發生什麼事，因為這就是人間地獄的樣子，我幾乎沒有時間描述，我每天在這裡看到的所有恐怖景象，在亞速鋼鐵廠（Azovstal）帶著孩子和嬰兒的婦女住在掩體中。飢餓和寒冷，每天都被敵方航空兵盯上。每天都有傷員死去，因為沒有藥，沒有水，沒有食物」。

▲▼教宗方濟各（Pope Francis）接見烏克蘭難民兒童，並且舉起布查鎮的烏克蘭國旗。（圖／路透）

▲烏克蘭指揮官在信中喊話教宗方濟各（Pope Francis），希望把真相帶到世界上，讓平民遠離撒旦。（圖／路透）

信中特別強調，「被當作是平民避難所的馬力波劇院，在3月的時候，遭到了俄軍的襲擊」。

信中最後喊話，「這個時刻祈禱室沒有用的，幫助拯救他們，在劇院被炸後，沒有人相信俄羅斯佔領者，希望把真相帶到世界上，從想要燒毀所有生物的撒旦手中，幫助他們撤離，並拯救他們的生命。」

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