快訊／桃園啟動28萬學生類普篩　中央發10萬劑快篩「小學生先用」

記者皮心瑀／桃園報導

中央流行疫情指揮中心18日公布本土新增1390例個案，再度破千。中央防疫政策逐步朝向共存轉型，並緊急徵用快篩試劑發給地方。其中，桃園市已接獲撥付的10萬劑快劑，由於小一到小六學童尚未施打疫苗，因此計畫就從小學開始，後續視篩劑到貨量再慢慢往上篩檢。

▲中央緊急徵用快篩試劑。（示意圖／記者屠惠剛攝）

桃園市今日新增187例本土個案，其中18歲以下22人，佔比從25%降為11.8%，居家隔離人數6,701人。對此，桃園市長鄭文燦18日晚間透過臉書發文指出，必須建立起一套桃園模式，讓SOP更完善。

鄭文燦指出，這個模式包括三個計畫，首先，市府推動多元居家照護，建立責任醫院劃分制度，實施多元遠距醫療方案，提供患者視訊診療等服務。

第二、推動 類普篩計畫，針對國小以上至高中職以下的學生及教職員工為主要對象，4/17接獲中央撥付10萬劑快劑後，計畫從小學篩檢開始，近日將進行學生造冊及家長同意書確認。

第三、新增3間加強型防疫旅館，北桃園1家預劑4/19開始運作，另1家已擇定規劃中，另南桃園1家洽談中。

鄭文燦強調，市府推動三項計畫，希望讓桃園防疫韌性再提高，針對新型的隔離照顧，他們必須要做好準備，輕重症分流，減少醫院的壓力。設置社區採檢站，持續擴大採檢，找出可能的潛在病例，目前已累計採檢18萬1,982人，防疫不鬆懈，一起守住、控制疫情。