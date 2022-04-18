北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

生活中心／台北報導

本土疫情延燒，多所學校今天臨時宣布停課，引發家長抱怨。台北市敦化國小上午向家長宣布，由於已有超過10個班級被匡列隔離，因此中午起全校停課到4月25日。仁愛國小也宣布，有同學家人確診，計算密切接觸者分布超過10個班級，今天中午12點統一放學，4/19至4/25預防性停課7天。

▲北市敦化國小今臨時宣布停課。（圖／記者林裕峰攝）



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有敦化國小家長抱怨，早上才把小孩送到學校上學，結果早上9點多就收到老師通知，即刻起全校停課至4月25日，只好請假趕到學校接小孩。

仁愛國小也向家長宣布，因上午新接獲通知，有「同學家人」確診，計算「密切接觸者」分布超過10個班級，進行預防性停課7天，今天中午12點統一放學，若家長中午不能臨時來接，可留下來用餐，請再與導師聯繫接回時間。

北市教育局指出，由於國小常有跨班情形，因此與確診者密切接觸班級會很多，學校考量疫情才臨時通知停課，對造成家長困擾感到抱歉。

根據教育部統計，截至昨下午3點為止，全台各級學校因確診停課共有471所，較前天444所又新增27間。昨晚則再有台北市民生國小因1學生確診，需要居隔的師生停課10天（4/27復課），其餘師生停課7天（4/25復課）；大佳國小今也緊急公告有1名學生確診，共接觸11個班級，全校自今日起停課3天。