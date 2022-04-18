無名英雄守護南橫！上班「犯天條」就開除　中斷13年4月底全線通車

▲南橫最後一哩路即將全線有條件復通，保全人員天還沒亮就得出發朝巡，守護沿線道路安全。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／高雄報導

台20線南橫公路梅山口-天池-向陽路段自莫拉克颱風後嚴重受損，道路中斷近13年，在公路總局搶修下，終於即將在4月30日全線通車。為保護用路人安全，南橫公路沿線都有保全人員24小時輪班緊盯，他們大多都是在地居民，抱著使命感為家鄉工作，他們也堅守紀律「上班嚴禁喝酒，被發現一律開除」，可說是守護南橫的無名英雄。

南橫公路屬於高海拔山區公路，水文地質相當不穩定，再加上全球暖化的極端氣候影響，在莫拉克風災後，搶修工程推展嚴重受阻，所幸經公路總局三工處戮力修復，最後一哩路天池至向陽路段20公里（臨105便道里程約25k～45k），即將在月底開放，喜迎全線通車。

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▲公路總局在南橫沿線設置不少管制站、管制哨，並有保全人員24小時日夜輪班，他們大多是在地居民，抱著使命感為家鄉工作。（圖／公路總局提供）

在考量山區公路危害度、脆弱度及暴露度等風險，公路總局在沿線管制站、管制哨設有保全人員，他們大多是在地居民，抱著使命感為家鄉工作。他們天還沒亮就要開始朝巡，協助確認道路狀況，排除路上障礙，白天得忍受強烈紫外線，入夜又得面臨高山低溫，且為堅守崗位，上班嚴禁喝酒，24小時輪班守護南橫，是幕後辛苦的無名英雄。

▲▼南橫最後一哩路即將全線有條件復通。（圖／公路總局提供）

屆時南橫梅山口~天池~向陽近45公里道路復通後，僅限5噸以下貨車、9人座以下小客車、大型重機及機車通行，週二、四為道路管制日不開放通行，其餘時段限制每日上午7點至下午2點；梅山口管制站（台20臨105線0K）、向陽管制站（台20臨105線44K）二端將設立車牌辨識系統，車輛須完成辨識車號登記後才可進入。

下午3點起，則由保全人員及地方警察單位由大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離用路人，下午5點前全部淨空。若於非開放通行時段擅自進入者、開放通行時段內未經梅山口管制站及向陽管制站登記者，除責令其立即駛離管制路段外，也將依道路交通管理處罰條例第5條及第60條第2項第2款或第3款舉發開罰。