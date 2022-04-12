24歲正妹慘罹癌「分手又失業」1年後成勝利組　剃髮熬33次放化療

▲陳琳瓊2021年歷經患癌、分手。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一名24歲正妹在2021年的經歷，讓大陸網友全部動容。她罹患癌症，經歷分手，擦乾眼淚考研（碩士生）.....。今年初，24歲女孩陳琳瓊，用影片自述了自己2021年考研抗癌的經歷，「2021年終於結束了，這一年太苦太長了，人生應該不會比這更差了。」

據《紫牛新聞》報導，4月11日，邊抗癌邊考研的廣東女孩陳琳瓊，順利通過廣州大學考研複試，被心儀系所擬錄取，「內心感到驚喜，有種塵埃落定的安定感。」

一切開始於去年1月份，跨年結束，陳琳瓊收到了一家心儀公司的offer。然而一場體檢，她得知自己不幸確診鼻咽癌，只好給所有的計劃按上暫停鍵。她剪掉了最愛的長髮，跟相戀半年的男友分手。

2021年1月底到2021年5月底，將近半年時間，陳琳瓊基本都在病房中度過，「3天拔了4顆智齒，化療後還有放療，3次化療，30多次放療……，嘴巴裡都是潰瘍，脖子也開始潰爛。」在抗癌階段，陳琳瓊定下了考研的目標，用學習來讓自己專注，「如果能考上研，我還想讀博，研究我喜歡的系所和領域。」

▲她被心儀學校錄取。（圖／翻攝自紫牛新聞）

陳琳瓊本科是商務英語系，但她一直對心理學很感興趣，對於結果她看得格外淡然，「學心理學時，我讀到一個理論，就是我們的目標分為兩種。有的人會看重結果，有的人會在意過程。對我而言，備考本身就是一個成長。」

克服病魔帶來的痛苦，陳琳瓊專心備考，以初試成績405分的高分，進入廣州大學應用心理學系複試。初試成績的公布，對她來說是一個意外驚喜，但緊接而來的，是備考複試的壓力，「準備複試是一個全新過程，因為不知從何下手，當時迷茫了一段時間。」在學長學姐和老師的幫助下，陳琳瓊逐漸摸索到了備考複試的方法。

目前陳琳瓊身體恢復不錯，她最愛的長髮也慢慢留了下來。她表示，經過這些事情，更加堅信了一個道理，「困難過後一定會有好的事情發生，如果說我去年生病了、失業了、分手了，我什麼都沒有做，我依然會沉浸在這個泥潭裡面，但是我做了另一種選擇，嘗試去改變結果。」她說，「非常感謝努力的自己，希望自己的故事能給更多人信心和勇氣。」

網友看後紛紛感動稱，「這也太勵志了，敢於和病魔拼搏，夢想就在前方」、「邊抗癌邊考研，這樣的女孩值得被生活善待」、「非常勵志的女孩，這麼優秀的人值得被生活厚愛」、「為這個勇敢的女孩加油，她會越來越好的」、「又美麗又努力的小仙女一定要實現夢想呀！祝早日康復」。