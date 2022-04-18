6至11歲打莫德納家長反彈！陳時中：兒童BNT合約草案送出尚無回應

▲衛福部長陳時中受訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天。不料消息一出引發許多家長反彈。對此，衛福部長陳時中在立院接受堵訪時表示，都是根據相關報告作出的決定，不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。至於兒童BNT疫苗，雖然已將合約草本送出，但至今尚未接獲回覆。

指揮中心17日表示，食藥署已召開6歲至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出引發許多家長反彈，許多家長在衛福部臉書表示，「六歲孩子打半劑，這劑量大人都不舒服了，小孩的狀況更令人憂心」、「為什麼要孩子當白老鼠」、「連美國都只給12歲以下打BNT，我們卻是要打莫德納」，也有人說「能不能有BNT趕快進來，不要只有單一選項」、「說真的，為什麼不給打BNT」。

陳時中上午在衛環會前接受媒體堵訪，被問及家長反彈莫德納疫苗議題時回應，兒童打疫苗前會先提供家長同意書，家長拿到後若有疑慮，可以向相關單位諮詢。因為政策是採自願性的，政府有責任把利弊與家長說明清楚，由家長自行判斷。另外，他也提到，成人接種第四劑「量已經有了」，惟時序仍有待ACIP委員討論。