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確定參選竹北市長　國民黨立委林為洲今天領表

▲林為洲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

中央社

針對年底竹北市長選舉，國民黨立委林為洲預計今日派人前往新竹縣黨部領表，並於登記前正式對外宣布參選竹北市長。根據藍營內部民調，林為洲目前支持度居首，但民進黨鄭朝方緊追在後，選情不容樂觀。

為因應年底地方選舉，國民黨新竹縣黨部日前發出公告，有意參選縣議員暨鄉鎮市長選舉的參選人，於4月18至19日前往新竹縣地方黨部進行領表，20至22日進行登記。

國民黨新竹縣區域立委林為洲日前曾表示，預計清明連假後正式對外公布，爭取黨內提名參選新竹縣竹北市長；他指出，竹北是他的故鄉，希望為自己出生地竹北做出貢獻，從政20幾年，希望所學及過去的努力，最後能奉獻給故鄉。

地方人士表示，林為洲預計今日派人前往新竹縣黨部領表，隨後在登記前召開記者會，正式對外宣布參選竹北市長。

竹北市是新竹縣內最大城市、人口超過20萬人，也是新竹縣政府所在地，而竹北市受新竹科學園區、新竹工業區及台元科技園區就業影響，大量遷入的外來人口正衝擊原先選民結構；目前竹北市長是無黨籍的何淦銘，而20席市民代表，無黨籍也占了9席、將近過半。

根據藍營內部傳出的民調指出，在目前檯面上想要參選竹北市長的競爭者，林為洲獲得最多的19.3%支持度，排名第2是民進黨籍、甫請辭總統府參議的鄭朝方16.8%，無黨籍前議員邱靖雅獲14.7%、排第3，民眾黨的林冠年則排名第4。

地方人士指出，民調結果顯示，就算國民黨在新竹縣長期執政，但在面對外來人口大量遷入的竹北市，選情也不容樂觀。

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