南投縣政府大樓年逾20辦公空間不敷使用　大門即起封閉1年整建

▲南投縣政府縣政大樓將進行為期一年的整修工程（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府縣政大樓將進行為期一年的整修工程，大門口已自15日起封閉進行施工，縣府籲請洽公民眾注意，並改由後門（臨縣民廣場）、B棟社會及勞動處側門（臨中興路）或C棟原住民族行政局側門（臨三和一路、近南投大飯店）進出。

縣府新聞及行政處表示，工程期間除封閉大門口，部分出入口也會依施工需要進行短期的封閉，其中B棟出入口（臨中興路）將自29日至5月31日進行進行吊掛作業，也將暫時封閉。

▲▼南投縣政府大樓大門即日起封閉一年、部分出入口也將配合施工暫時封閉。（圖／南投縣政府提供）

縣長林明溱表示，縣府辦公大樓從921地震使用迄今已逾20年，除了教育處空間不敷使用，選委會、工策會僅能在其他單位借場地辦公，衛生局及社勞處也因業務增加需要更多空間，縣府因此籌措約1億5000萬元經費進行增改建工程。

縣府指出，工期約360日曆天，第一階段主要為7樓教育處增建工程，擴建擁擠的教育處辦公空間，第二階段為縣政大樓前方車道及庭園改善及B、C棟增建一層，除增加縣政大樓停車空間及辦公空間，屋頂還將設置太陽能板發電，產生電力自用或增加縣庫收入，環保又經濟，完工後民眾洽公將更加方便。

此外，原在7樓辦公的教育處因應施工改建，臨時辦公室設於地下二樓大禮堂，分機電話不變；縣府各項為民服務功能不因工程受影響，籲請洽公民眾出入時按照指示路線走，以確保安全。