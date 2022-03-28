中橫關原段通了又封！山區持續下雨落石難測　28日18時再封閉

▲中橫關原路段28日清晨7時恢復通行，因山區持續有雨時有落石發生，工務段決定再度實施夜間預警性封路。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台關原路段受近日地震及山區降雨影響，27日發生坍方道路阻斷，工務段當日即搶通道路供現場等候車輛通行，再於當晚實施預警性封閉道路，28日清晨7時再度恢復通行後，因山區仍有間歇雨勢，時有落石發生，工務段28日下午決定晚間18時起將再度實施夜間預警性封路。

工務段表示，雖然28日凌晨清除落石，但山區持續下雨，災後邊坡仍不穩定時有落石掉落，且有向上抽坍潛勢，且夜間視線欠佳，監看人員難以及時掌握上邊坡狀況，考量用路人行車安全，不得不於晚間6時後再度實施預警性封路。

台8線關原114.6k及洛韶151.7k鐵柵門將於17：00封閉（只出不進），並將視山區降雨情形及視現場災況不排除提前實施封路，預計明29日上午7時視現場狀況開放通行。現場仍持續由公路搶修人員監看邊坡狀況。

公路總局籲請用路人，地震過後或豪大雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。用路人請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。