辣妻遭丈夫毆頭「心跳停止」！搶救5天亡…親姊崩潰：剛勸她別離婚

▲大陸有位女子被老公家暴致死。（圖／翻攝《極目新聞》）

圖文／CTWANT

夫妻間不管再怎麼爭吵，都不應該動手，大陸安徽淮南有位38歲黃姓女子，4月1日凌晨因為和老公爭吵被毆打致頭部重傷，送醫搶救後５天不幸身亡。黃姓女子姊姊黃麗說，妹想離婚卻被家人勸說決定不離婚，沒想到結果竟是悲劇收場。

綜合陸媒報導，黃姓女子育有2子，分別是8歲和4歲，她平常經營服飾店扶養小孩長大，老公在事發前1個月曾向她借了3萬元人民幣（約新台幣13.7萬元），黃麗表示，他們2人可能因為一些芝麻小事爭吵，妹妹遭動手連續重擊其頭部，把她打到心跳停止，叫了救護車卻為時已晚。儘管醫護人員進行搶救，有稍微恢復心跳，5天後仍離世。

一名承辦員警也說，家暴案件事發當晚，黃姓女子和8歲女兒、老公都待在家中，老公發現黃女和異性聊天醋勁大發，雙發發生衝突，老公一怒之下重擊她的頭部造成傷亡。

黃姓女子曾發出求救訊號，她和家人表示老公會家暴所以想離婚，但因為家人的勸說而忍下來，不料卻發生這種憾事。而黃麗表示，因為疫情嚴峻，她沒見到妹夫本人，也不清楚妹妹被實際家暴的真實情況。黃麗也控訴妹夫的變態行徑，「他2、3年前在我妹妹鑰匙偷裝監聽器，和在妹妹妹的服飾店安裝攝影機偷拍」。

根據警方最新說法，涉嫌家暴黃姓女子的老公已被正式逮捕，法醫在15日對黃女的死因進行鑑定，目前判斷為故意傷害致死。後續有新狀況也會向民眾報告。

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