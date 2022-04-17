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台女閃婚陸男　剛出院就收到偷吃影片！他竟回「帶著套呢」

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屏東一女子見面2次閃婚中國男，婚後男出軌女訴請離婚，經屏東地院判准。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一女子小莉(化名)在微信上認識大陸男子阿強(化名)，兩人只見過兩次面，108年1月在大陸登記結婚。婚後兩個月小莉回台，兩人經常透過微信爭吵，小莉還從阿強傳來的影片中，發現阿強偷吃，憤而訴請離婚，經屏東地院審理，判准兩人離婚，阿強需付20萬元精神慰撫金給小莉。

小莉在微信上認識居住在大陸的34歲男子阿強，兩人只見過兩次面，於108年1月在對岸登記結婚，同居兩個月後，小莉便返回台灣，夫妻間僅用微信聯絡感情，仍爭吵不斷。

小莉婚後發現阿強很強勢，會不斷強迫自己單方服從他的意見。在110年4月中旬時，小莉開刀住院，阿強完全不顧小莉當時的身心狀況，在開完刀隔日打電話來吵架。最讓小莉崩潰的是，出院後便接到阿強傳來的一則影片，被小莉發現影片裡有粉紅色的鞋子，且該處也非阿強住處，經詢問，阿強大方承認自己花錢找女人。

小莉質問「捨不得你還會外遇」，阿強一開始道歉表示「我不該背著你去找」，後來反怪「在大陸妳兩年沒來了」、「找一個人發洩男人的需求是沒有什麼的」、 「你餓了很久，突然有一塊肉給你吃，你要不要」，並和小莉報告當時喝醉了，共性交2次，「我只能說帶著套呢」等語，氣死小莉，決定訴請離婚。

經屏東地院審理，阿強偷吃屬實，判准兩人離婚，阿強應付給小莉20萬元精神慰撫金。

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