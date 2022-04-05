OL人妻床上被嫌如死魚！狂夫3天沒做凍未條　還邀她「3P慶祝」

▲桃園一名人妻向法官控訴，丈夫長期對她有肢體或言語暴力，更把她視為洩慾工具，還希望能夠「3P」，讓她怒訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台北報導

桃園一名人妻向法官控訴，自己平常不但須照顧2名子女，還得包辦所有家務，而丈夫卻長期對她有肢體或言語暴力，更將她視為洩慾工具，強迫她口交被拒，就怒掐她脖子，還意圖想要「3P」，讓她終於忍無可忍，怒向法院訴請離婚。案件經高等法院審理後，判准離婚。

人妻向法官淚喊，自己和丈夫結婚後，丈夫不但不願意負擔任何家務，把2個小孩全丟給她照顧，動輒就對她施以言語或肢體暴力，且丈夫「精力旺盛」三天兩頭就要求她「盡夫妻義務」，卻不顧她的意願與身體狀況，強迫與她行房，而人妻只要拒絕，就對她掐脖怒打。

▲人妻怒控，丈夫婚後不但不願意承擔家務，更不願意照顧小孩，也不顧她的需求，就強迫要與她行房。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



人妻也提出和丈夫的訊息作為證據，丈夫曾傳訊表示，「那要3P慶祝嗎？」、「你要3P我沒興趣」，丈夫不死心再追問，「你要也行」，人妻怒回，「我說了我沒興趣，...如果你真想要3P我們也沒什麼好說的了」，丈夫則表示，「就知道你在嫌棄，後悔嫁給我了」，人妻無奈解釋，「我很珍惜我跟你的感情，可你沒有」。

而後續人妻因不舒服傳訊向丈夫表示，「感冒不舒服，在家休息啦...」，丈夫卻根本沒關心人妻的身體狀況，傳訊表示，「昨晚在哪裡爽翻天沒睡好？...那回來打一砲」，讓人妻氣的當場翻臉，怒嗆丈夫不帶她看醫生，也不問她哪裡不舒服，根本就只是把她當傭人；丈夫只是再回，「不舒服就少接一些客人，別做太多。不然肛交或口爆也行，還可以多加錢」。

2018年2月，人妻終於忍無可忍對丈夫怒吼，「前天晚上你知道我不想做，過程中我也是沒反應，但你還是完全不顧我的感受把它做完！每次不順你的意，就只會用暴力手段，也不顧慮我到底會不會痛！對你而言，我到底算什麼？...我的意思就是我不想做，就一定要做，你就可以不尊重人」，不過丈夫見狀竟也怒回，「尊重！？我是你誰呀」、「事情是相對的吧！你自己是怎麼對我的？...週六週日前兩天，你說不舒服、不要，我也沒有這樣，所以你現在是覺得我很噁心就對了！？...我沒說我錯，但肇因並不全是我，你沒問題！？你以為你推我、踢我的力道很輕？...正常男人會沒有需求，三天了，前兩天你不舒服不要，且還是六日假日，也算了沒有，第三天了第三天了」。

▲丈夫僅因懷疑老婆外遇，就對她大打出手，但丈夫卻堅稱「不理性行為」只是突發單一事件，事後他也已深切反省。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



最後人妻見與丈夫溝通無果，帶著兩名子女逃回娘家，強行與丈夫分居，丈夫則對此辯解，表示2人確實因子女教養、家事與性事等相關事情發生多次摩擦爭吵，但那也是因為他「言語上較為駑鈍」導致，並無羞辱老婆的意思。

丈夫還反過來指控，老婆任職的事務所在一名男律師到職後，老婆的態度就對他相當冷淡，害他無所適從而錯失改善的機會；2020年2月，老婆負氣跑回娘家居住，他本來想等老婆下班，2人好一起共進晚餐修補感情，卻直接看到老婆坐進男律師友人的車內，還直接坦承外遇，他一時氣不過才會對老婆做出「不理性行為」，但這事件屬於單一衝突事件，事後他已經深切反省，並對次傳送道歉訊息，但反觀老婆卻還是數度隱匿行蹤，拋下子女在外夜宿。

而人妻再怒控，丈夫所謂的「不理性行為」，就只是因為她跟同事約好要拿資料，就被丈夫懷疑外遇，在返家路上對她連續掌摑、揮拳攻擊，並怒罵她是「賤女人」。丈夫的行為事後也被桃園地院，判處拘役30日確定。

案件經上訴至高等法院後，法官勘驗相關事證後，認為2人的婚姻發生嚴重破綻的原因在於，丈夫習慣對人妻言語暴力，造成2人感情疏離，且在夫妻關係上，丈夫又不顧及人妻的身心感受，並僅在懷疑人妻外遇時，就對人妻大打出手，進而導致衝突擴大；不過人妻方僅因細故就獨自回娘家和丈夫分居，並有隱瞞丈夫和其他男性單獨見面情勢，導致2人多有猜忌，使婚姻產生裂痕而難以回復，判准2人離婚。