法律見解頻出錯考績吃丙　檢座起訴遭駁法界建議推「三振條款」

▲檢察官考績丙等打行政官司敗訴確定，法界建議推三振條款。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

雲林地檢署檢察官黃煥軒，2018年被職務評定審議會認定，上訴時有法律見解錯誤等違失，綜合考核後職務評定為未達良好（考績丙等）。黃檢不服，打官司要求撤銷考績，但遭最高行政法院駁回確定。對此，法界曾有建議，修法對司法官考績丙等的三振條款，以淘汰不適任司法官。

判決指出，黃煥軒2018年第一次職務評定為良好（考績甲等），但送法務部覆評後遭退件，經過雲林地檢署再次審議後，綜合評核黃檢的學識能力、敬業精神、辦案品質，評列良好顯不適當之事由，最後職務評定為未達良好（考績丙等）。黃檢不服，因此提出行政訴訟，要求撤銷職務評定的結果，一審台中高等行政法院駁回。

黃檢上訴二審，最高行政法院審理時，雲林地檢署提出答辯，指出他2016年發生兩件錯誤，一件是把活人當成死人而撰寫上訴理由，另一件是將未受判決人提出上訴。雲林地檢雖給予機會改進，但隔年仍發生3件錯誤，這3件分別為誤以為沒管轄權而提出上訴；性侵害案件經原審法院認為應以一罪一罰而發回後，竟又以接續犯為由上訴；某案件沒收部分未採用新法而錯誤引用舊法上訴。雲檢因此認定職務評定無誤，請求最高行政法院駁回黃檢上訴。

最高行政法院最後認定，確實黃檢2016年錯誤上訴的案件，不能當作2018年職務評定的基礎；但雲林地檢提出2016年的案件為例，乃是強調已經給予黃檢改進機會，但他並未積極改進。故此，最高行政法院認為雲林地檢評定合理，並無違誤，駁回黃檢的上訴確定。而據了解，黃煥軒目前已經改調案件偵查，雲林地檢署檢察長洪家原指出，黃檢現在表現良好，工作認真，已無法律見解錯誤的狀況。

對於司法官考績吃丙的狀況，先前宜蘭地檢署也傳出某檢察官考績丙等而興訟敗訴的案件。對此，曾有律師公開指稱，這樣的司法官只是年終獎金變少，卻還能安穩坐在位子上，因此建議修法，列入相關的丙等三振條款。