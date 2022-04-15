台版華爾街之狼畫醫療器材大餅吸金2億多　盤商重判8年定讞

▲台版華爾街之狼吸金超過2億元，盤商黃泳學遭判刑8年定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

兆良科技董事長羅栩亮，夥同盤商黃泳學等人，虛增公司資本、假造財報，再謊稱獲得國際藥廠合作，找不知情的名醫開記者會，塑造名人背書的假象，藉此吸金超過2億元，猶如電影華爾街之狼的翻版。羅男遭判刑7年定讞後，最高法院15日再將同夥黃泳學判刑8年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，羅栩亮、黃泳學與會計師陳功源（一審判刑8年後，因身故獲判公訴不受理），2011年7月間在桃園地區以200萬元成立「兆良科技」，由羅男自任董事長。公司1個月後就增資為3000萬元，之後再透過陳功源作帳，虛增資本為1億元。而後羅男雖透過關係想代理歐洲商「Chirana集團」的醫療用品，但須龐大資金，羅男無力負擔，遂開始進行吸金。

他與黃泳學等人，2014年間在五星級大飯店舉辦說明會並產品發表會，還找來不知情的歐洲某國家駐我國大使前來，並邀請大批記者，營造兆良公司有能力生產高科技醫療器材，並與「Chirana集團」正式合作之假象。不少人紛紛掏錢投資，讓公司短時間內就吸金超過2億元。但最後騙局被拆穿，羅男潛逃海外，檢調單位也發動大規模搜索行動，帶回黃泳學等20多人，最後也逮捕返國的羅男，檢方一一提起公訴。

羅男一審遭判刑6年與7月（可易科罰金），黃泳學則遭判刑10年，其餘被告也紛紛遭判刑8年以上刑期。二審再加重，將羅男判刑7年，黃男則重判12年。上訴最高法院後，羅男部分先行定讞，至於黃男部分則被撤銷發回，更一審也將黃男判刑12年，並認定犯罪所得4744萬餘元；更二審則改判黃男有期徒刑8年，沒收犯罪所得4623萬餘元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴，黃男遭判刑8年定讞，最高法院並通知檢方啟動防逃機制。