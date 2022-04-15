　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版華爾街之狼畫醫療器材大餅吸金2億多　盤商重判8年定讞

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台版華爾街之狼吸金超過2億元，盤商黃泳學遭判刑8年定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

兆良科技董事長羅栩亮，夥同盤商黃泳學等人，虛增公司資本、假造財報，再謊稱獲得國際藥廠合作，找不知情的名醫開記者會，塑造名人背書的假象，藉此吸金超過2億元，猶如電影華爾街之狼的翻版。羅男遭判刑7年定讞後，最高法院15日再將同夥黃泳學判刑8年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，羅栩亮、黃泳學與會計師陳功源（一審判刑8年後，因身故獲判公訴不受理），2011年7月間在桃園地區以200萬元成立「兆良科技」，由羅男自任董事長。公司1個月後就增資為3000萬元，之後再透過陳功源作帳，虛增資本為1億元。而後羅男雖透過關係想代理歐洲商「Chirana集團」的醫療用品，但須龐大資金，羅男無力負擔，遂開始進行吸金。

他與黃泳學等人，2014年間在五星級大飯店舉辦說明會並產品發表會，還找來不知情的歐洲某國家駐我國大使前來，並邀請大批記者，營造兆良公司有能力生產高科技醫療器材，並與「Chirana集團」正式合作之假象。不少人紛紛掏錢投資，讓公司短時間內就吸金超過2億元。但最後騙局被拆穿，羅男潛逃海外，檢調單位也發動大規模搜索行動，帶回黃泳學等20多人，最後也逮捕返國的羅男，檢方一一提起公訴。

羅男一審遭判刑6年與7月（可易科罰金），黃泳學則遭判刑10年，其餘被告也紛紛遭判刑8年以上刑期。二審再加重，將羅男判刑7年，黃男則重判12年。上訴最高法院後，羅男部分先行定讞，至於黃男部分則被撤銷發回，更一審也將黃男判刑12年，並認定犯罪所得4744萬餘元；更二審則改判黃男有期徒刑8年，沒收犯罪所得4623萬餘元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴，黃男遭判刑8年定讞，最高法院並通知檢方啟動防逃機制。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／蔡英文接見美參院訪團　國台辦回應了
一圖懂輕重症分流！　「這4類人」才送醫
快訊／單日破百！　桃園新增本土確診100+
全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看
高雄娛樂圈開工！爆乳短裙妹「露辣腿快篩」排排站
LIVE／本土今傳破1200例　北北桃累積已破3600
快訊／「放棄台灣就是放棄自由民主」　葛萊姆：是時候讓中國付出
姓名「這4字」中任1字　免費吃龍蝦！
協商破局！台鐵1.2萬人「勞動節不加班」　9成列車開不出去
快訊／台中首例中重症！　打過2劑疫苗廠牌曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

慣竊身揹3條通緝繼續偷　下手「快狠準」...雙北摸2個月11人遭殃

辣妹騎自行車摔倒！　噁男假好心上前扶一把...下秒狂摸大腿胸部

國軍岡山醫院爆貪污！信封收賄標數字　主任貪184萬無罪改判8年

毒販擁槍毒被逮「下游也一併遭殃」　2人隨身帶「解癮神器」

高雄音樂老師「渾蛋、白癡」掛嘴上　上百小學生被罵到不敢上學

3剝皮妹貼清純照「網戀」海削百萬　假父母裝可憐助攻榨乾20男

台版華爾街之狼畫醫療器材大餅吸金2億多　盤商重判8年定讞

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

高雄娛樂圈開工了！爆乳短裙妹露辣腿排排站　快篩隊伍超養眼

他開註銷車牌鬼祟亂鑽！警查獲23包毒品　坦承「要帶去唱歌助興」

銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

慣竊身揹3條通緝繼續偷　下手「快狠準」...雙北摸2個月11人遭殃

辣妹騎自行車摔倒！　噁男假好心上前扶一把...下秒狂摸大腿胸部

國軍岡山醫院爆貪污！信封收賄標數字　主任貪184萬無罪改判8年

毒販擁槍毒被逮「下游也一併遭殃」　2人隨身帶「解癮神器」

高雄音樂老師「渾蛋、白癡」掛嘴上　上百小學生被罵到不敢上學

3剝皮妹貼清純照「網戀」海削百萬　假父母裝可憐助攻榨乾20男

台版華爾街之狼畫醫療器材大餅吸金2億多　盤商重判8年定讞

莫斯科號沉沒！專家：烏克蘭能靠飛彈「釘住」黑海俄軍

潛入地球最深處破世界紀錄！　海溝「驚見廢棄生鏽油桶」駭人場面

高雄鳳山、前鎮小港初選民調出爐　邁盟、湧言會各有斬獲

李明哲案全經過！赴陸訪友變「坐牢5年」今返台　人權爭議謎團待解

濫用特支費爆爭議　陳信瑜道歉將繳交罰款

蔡英文接見美國參院訪團　國台辦：阻擋不了「祖國統一」進程

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

聽到要出門「先玩弄爸➝乖穿胸背」　頑皮柴繞客廳躲貓貓：來抓我

台灣大反對無效！　亞太電今股東臨時會通過與遠傳合併案

凌晨2點見高加索站「熟悉位置」等陪睡　媽秒鼻酸：怎跟蒜頭一樣

社會熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

男「網路吃到飽」遭降速9成　怒告台灣之星

快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　台南私刑球棒隊落網

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

停車被開10元收費單　他爆氣狂追開單員

即／台61線4車撞一團！1車燒成火球　一度全線封閉

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭

高雄娛樂場所開工！爆乳妹露辣腿排隊快篩

「八號分機」擄人勒贖殺人重犯　高雄落網

北車女子驚悚墜落月台　臥軌畫面曝光

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

綁匪要不到1500萬　捆車上潑油燒死肉票

台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

更多熱門

相關新聞

士林地院國民法官新制演練　保全遭住戶砍頸亡

士林地院國民法官新制演練　保全遭住戶砍頸亡

士林地方法院為推動明年1月登場國民法官制度，使審、檢、辯三方熟悉國民法官制度，累積新制操作經驗，並讓民眾藉由參與模擬法庭，瞭解國民法官法內容，使國民法官制度運作更完善，從本月12日至14日，邀請家管、資深工程師、網拍等職業擔任國民法官，模擬審理2017年汐止區社區保全與住戶起爭執，遭持料理刀砍死案。

王齡梓／虐待動物遭法辦

王齡梓／虐待動物遭法辦

立院審查　邢泰釗：對冤錯案件成立聯繫平台

立院審查　邢泰釗：對冤錯案件成立聯繫平台

「工地波神」掀前男友個資　判刑3月定讞

「工地波神」掀前男友個資　判刑3月定讞

美國人權報告反映在台移工遭不當剝削　勞動部出面回應

美國人權報告反映在台移工遭不當剝削　勞動部出面回應

關鍵字：

法律人權華爾街之狼兆良科技吸金最高法院盤商醫藥三審

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

阿Ben半夜笑了「被塔綠班出征初體驗」

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

阿Ben首發文：要承認自己的眼界有限

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面