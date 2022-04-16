新莊男3年遭死神「追捕2次」　失去心跳都被「這群人」救活

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子上月清晨在新莊國中體育館打羽球時，突然感到身體不適，下場休息沒多久就昏倒並失去呼吸心跳，「這群人」趕抵CPR、電擊等努力將人救回，送醫治療且康復出院；男子非常感謝拯救，因為3年前他曾昏迷喪失心跳，就是「這群人」把他從鬼門關拉回來。

▲男子運動到一半昏迷倒地，球友嚇壞急忙報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，現年50歲陳姓男子2019年因故昏迷，新北消防第二大隊新莊分隊立即派員到場搶救，在救護人員CPR、插管、電擊後，送到醫院前即恢復呼吸心跳，最後也康復出院。

時至上月初清晨，陳男打羽球到一半，突然感到呼吸窘迫，他察覺不對勁即下場休息，但喘沒幾口竟昏迷倒地，球友嚇一跳急忙報案。

▲消防新莊分隊救護人員迅速趕抵急救。（圖／記者陳雕文翻攝）

新莊分隊李星翰、梁家翔、張志煌、王鴻文、蔡坤均等5名救護人員再度趕抵，評估陳男再度呈現OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest的簡稱，表示患者在到院前失去心肺功能）狀態，立即CPR、插管、給藥、AED電擊。

經救護人員輪流CPR、AED電擊5次後，陳男恢復自主呼吸，但眾人不敢大意，將其扛上擔架，緊急送往部立台北醫院救治，所幸陳男於上月28日再次恢復健康出院了，他由衷感激新莊分隊救護人員的協助。

▲▼陳男的命2次被死神盯上，但都被新莊分隊救護人員救回。（圖／記者陳雕文翻攝）