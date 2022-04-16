說好一起買個家！尪婚後反悔想全家住　她嘆：只能離開嗎

▲婚後你會想和另一半的家人一起住嗎？（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

婚後要買房自住，還是和另一半的家人同住，是情侶需要認真討論的問題。一名網友透露，和男友交往八年登記結婚，本來說好買房兩人住，近日對方卻改變心意，想要全家人一起住，由於沒辦法有共識，讓她只能無奈直呼：「想到沒了共同的藍圖，勢必我只能離開。」 不少網友則認為不如早點分開，長痛不如短痛。

原PO在《Dcard》指出，兩人交往八年多，日前登記結婚，都有共識買房子、希望夫妻兩人和貓一起住就好，但近日婆家不斷看房，希望老公可以負擔頭期款和房貸，老公認為被夾在中間很為難，也想要兩邊都能滿足，不過原PO覺得一人扛兩邊房貸不可能的，老公勢必要在婆家和他之間做選擇，是不是她除了離開就沒別的辦法？

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對此有人好奇問，怎麼會交往八年甚至登記結婚，才發現雙方對未來沒有共識？原PO則說，雙方本來有共識「一起努力買一個家」，但最近老公偏想幫家裡買房，也許是現在和家人工作「被洗腦」，「他現在給我回覆是還沒買，但我覺得時間是遲早的問題。」原PO也有提到和婆婆的性格處不來，就算買透天也可能無法生活在一起， 強迫同住也只是延後離婚。

許多網友看完也給原PO意見，「我是妳我會再問他一次，如果經濟許可就直接買房，但如果他一直反反覆覆，我會算了」、「跟婆家綁在一起，我真的沒辦法」、「如果沒有共識，就放手吧」、「我覺得妳可能要給妳先生但書、有妳就沒有他們」、「我只拜託一件事，他真的做了的時候，拜託一定要離婚。」