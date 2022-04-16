白宮顧問：台烏情況不同　美會確保中國入侵不發生

▲美國白宮國家安全顧問蘇利文。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，台灣與烏克蘭情況不同，美國關切中國片面改變現狀企圖，不論何種形式的侵略都不能接受。美國政策是採取一切可能措施確保中國入侵台灣不會發生。

蘇利文（Jake Sullivan）出席華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）早餐會與俱樂部主席魯班斯坦（David Rubenstein）對談。話題圍繞在國際關注的俄羅斯軍事入侵烏克蘭上，也談到中國在俄烏戰爭的角色與兩岸議題。

魯班斯坦問及是否擔憂中國可能也考慮入侵台灣，俄烏情況是否與兩岸類似時，蘇利文首先表達對中國採取措施企圖片面改變現狀的擔憂，但也認為中國正在密切了解烏克蘭局勢以汲取教訓。

蘇利文也強調，烏克蘭情況與台灣不同，美國與台灣關係奠基於台灣關係法，與台灣的安全夥伴關係基於台灣關係法。過去數週，美國與歐洲在內的盟友與合作夥伴密切商談，其中也討論入侵這種事可能發生在歐洲，也可能發生在印太地區，負責任的國家應發出明確訊息，亦即任何形式的入侵在任何地方都不可接受。

魯班斯坦再追問若中國以某種形式入侵台灣，美國是否會捍衛台灣時，蘇利文指出，美國的官方政策立場是採取一切可能措施確保這樣的情況永遠不會發生。

魯班斯坦也問到美方是否有訊息證明中國提供俄羅斯軍事或財政援助。對此，蘇利文表示，目前並未看到中國軍援俄羅斯，美國會持續監控。至於財政援助則比較複雜，畢竟俄羅斯與中國有經濟聯繫並持續往來，但目前尚未見到有任何系統性削弱或消除歐美制裁的努力，美國對此密切關注。