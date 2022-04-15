《小紅花鐵板燒》《米塔炙燒牛排》《AIR SPACE》首家OUTLET在麗寶OUTLET MALL

圖、文／麗寶樂園渡假區

消費者對於美食要求越來越精緻且多元，麗寶OUTLET MALL開幕至今，持續佈局餐飲料理品牌，近期新加入《小紅花鐵板燒》、《米塔炙燒牛排專門店》、《繼光香香雞》等品牌美食，滿足饕客們挑剔的味蕾。麗寶OUTLET MALL，除了有驚人的餐飲食力外，又因近2年疫情影響無法出國，而「逛OUTLET體驗偽出國的感覺」，逐漸變成台灣人的日常。看準麗寶渡假區全齡客層的人潮與商機，人氣網拍女裝《AIR SPACE》進駐為全台OUTLET首家實體店面，還有英國經典品牌《FitFlop》、《KANGOL》….等，皆搶在近期陸續進駐麗寶OUTLET MALL，而有極度女人之稱的品牌《黃淑琦》更推出全台最殺的獨家優惠牛仔褲一折歡慶開幕。

有選擇性障礙的朋友請注意！麗寶OUTLET MALL 超強食力，又有多項美食新選擇，讓你每個都想吃，多到不知道該怎麼選！紅花系列品牌《小紅花鐵板燒》首度進駐OUTLET，看好大型商場未來趨勢，鎖定家庭客及后科商務客，有別於天母小紅花裝潢接近紅花等級，還有獨立包廂，在因疫情影響原物料不斷上漲情況下儘管成本增加2成，仍堅持於5月初在C區2F開幕，以精緻上選的食材，把鐵板燒的美味手藝呈現消費者眼前，除了能飽足味蕾同時也滿足視覺享受。而《米塔炙燒牛排專門店》 選用CHOICE等級『濕式熟成牛肉』，高溫炙燒鎖住肉汁的鮮甜，每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，可自行DIY掌握生熟度，體驗全新型態質感美味，全台第一家OUTLET店就座落麗寶OUTLET MALL B區1F，試營運期間4/29 - 5/31消費打卡送炸物輕食乙份；滿500元再送500元商品優惠券組，5/2- 5/6 開幕限定優惠，凡點「頂級熟成菲力/沙朗」 送「碳烤雞腿排」，熟成牛排的極致饗宴，絕對是您約會聚餐首選。另外，B區3F美食街，排隊美食再新添一味！4/20飄香逾50年的經典台式鹽酥雞店《繼光香香雞》要來囉，垂涎三尺必買的香香雞、排隊熱潮的人氣創新口味美食，愛吃炸物的老饕們千萬不能錯過。

這家商品妳一定買過！超夯人氣網路女裝品牌《AIR SPACE》全台首家OUTLET店4/28於A區1F歡慶開幕，4/28-5/8 單筆消費滿1000元現抵100元、2500元現抵300元。

滿2500元贈獨享好禮，專為女孩打造不退流行的衣櫃必收單品，用平易近人的價錢，強調不盲隨潮流，只穿屬於自己的時尚；深受年輕族群的喜愛。另外，新一代潮流指標，時尚潮流人士與明星的愛戴《KANGOL》也將於4/23在C區1F跟大家見面，4/23-5/8 全面3折起，單筆消費不限金額即贈襪子乙雙；滿3000元贈品牌雨傘乙支，多變的造型配件、獨家精選商品2折優惠、潮流控們內必買必收。《FitFlop》是打著「一邊走路一邊運動」的英國經典品牌，只要穿上一雙FitFlop，就能感受到聰明科技所帶來的衝擊力! 全球首創的肌群運動概念，不僅能吸收衝擊力，還能藉由腳底和中底接觸面積的增加來分散腳底壓力。《FitFlop》無疑是現在世代中簡單、時尚又舒適的代名詞，將於4/20進駐A區1F， 4/20-5/8 全面5折起，單筆消費滿5000元現抵500元，歡迎前來試穿選購。位於C區1F的v新櫃位《HUANG SHU CHI》黃淑琦也推出全台獨家優惠牛仔褲一折活動歡慶開幕。

以上新櫃開幕優惠內容，請洽麗寶OUTLET MALL官網：http://www.lihpaooutlet.com.tw/



麗寶樂園渡假區，配合中央流行疫情指揮中心，每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度會發出警告聲，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內，亦加派人員於館內提醒勸導消費者，為消費者的健康把關，全場域防疫滴水不漏，持續打造安心、安全玩樂、購物環境。

