虛擬貨幣500人餐會爆確診！在場藝人完整名單曝　中市急發通知

▲台中衛生局長曾梓展呼籲，有出席烏日臻愛會館理財說明會的民眾，趕快去快篩。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府下午4點召開防疫記者會，公布新增本土確診32例，其中海頓科技公司4月9日在烏日區臻愛會館舉辦區塊鏈投資理財說明會，原本有2人確診，今天再增加1名50多歲家庭主婦確診，當天不但參加人數有數百人，也有10多名藝人在場表演，台中市政府根據當天有實聯制的名單，緊急簡訊通知254人，呼籲盡早快篩。

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▲烏日臻愛會館傳播鏈。（圖／台中市政府提供）

海頓科技有限公司4月9日下午1點30分至4點，在烏日區臻愛會館舉辦理財說明會，主要是針對虛擬貨幣說明，當天找來命理天王詹惟中、荒謬大師沈玉琳等藝人，從玄學和個人經驗的角度，分享自身對區塊鏈產業的認識，以及後疫情時代的投資分析，不料傳出有2人確診，今天又多了1人。

▲主辦單位邀請多名藝人到場，如今傳出有3人確診。（圖／主辦單位提供）

衛生局長曾梓展表示，當天只有254人有掃QRCODE，已緊急簡訊通知，呼籲盡早去快篩，據了解，人數不只這些，應該有數百人，因為是自由參加，不用事先報名，已要求主辦單位盡量提供出席名單，以利疫調。初步了解，該場約有500多名投資人參加，

市府表示，主辦單位確認當天列表的藝人皆有出席，包括沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、one band樂團、林利豪、陳芳語、郭靜、911、臭屁嬰仔、IVAN艾文、潤少、草屯囝仔、鼓鼓、孫生。