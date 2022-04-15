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社會 社會焦點 保障人權

不忍直播女神「烏克蘭遇槍戰」　粉絲狂斗內...夢醒只剩卡債

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女直播主勾結小編謊稱「在烏克蘭遭遇槍戰」，騙粉絲掏錢英雄救美。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

俄烏戰爭瀕臨動用核武邊緣，舉世關注，但台灣一名女直播主「林萌」4年前，就透過陳姓小編謊稱自己在烏克蘭街頭遭遇槍戰的驚險場面，嚇唬男粉絲趕緊刷卡「斗內」安撫芳心，3名男粉絲事後得知受騙夢碎，告女神求償共130萬元，「林萌」推稱僅拍照、錄影拉攏粉絲，不知陳男騙錢，台北地院審理不採信她的說法，判2人須連帶賠償共68萬餘元，可上訴。

藝名「林萌」的林姓女直播主，2018年和經紀公司簽約，每周須在直播平台至少直播6次、每次至少一小時，經紀公司由小編頭頭陳男和小編楊女為林女經營LINE官方帳號，對粉絲噓寒問暖、傳照片寄影片拉攏粉絲，想方設法讓粉絲在林女直播時掏錢「斗內（即打賞）」。

3名男粉絲受迷惑，付錢轉往林女個人LINE帳號繼續發展，楊女根據陳男提供的SOP話術，以林女本尊名義把3男騙得團團轉，包括宣稱沒錢看病，單月業績沒達標，老闆不忍了，要她去賣卵換錢賠償經紀公司，要被賣到脫衣色情直播網站，或去當飯局妹陪吃陪睡，還裝可憐問粉絲：「如果我變成飯局妹，你還會要我嗎？」

男粉絲當然不能坐視女神淪落，連忙表態：「我們才正開始，你真的不准去好嗎，我會傷心！」楊女趁機解說業績行情是每月300萬直播平台點數，「300萬點數，大概140萬台幣阿…50萬點，20幾萬。23萬吧，你要幫我喔？」

男粉絲連忙刷卡儲值搶救女神，楊女再用林女親錄的感謝影片，盛讚男粉絲「真的是說到做到的真男人！我真的已經很久沒遇到像你這樣的男生了」、「每天你都要陪在我身邊，然後，愛你！」

林女更透過楊女謊稱，烏克蘭外婆要她帶心愛的人去烏克蘭給外婆看，結果她在烏克蘭街頭遭遇槍戰，還邊說邊在背景播放有槍響的影片，嗚咽表示：「真的很可怕，我好害怕，好想回家...！」激起男粉絲英雄救美氣慨，繼續在平台儲值、送遊艇（虛擬禮物），讓女神處理「外婆後事」跟「買機票」。

前年（2020年）眾多男粉絲發現受騙，報警求助，警方追查發現90名男網友，遭陳男等小編和多位直播主騙走共約2600萬元，陳男到案一度被收押，「林萌」等4名女直播主交保3萬元到10萬元，事後檢方起訴共29人涉犯詐欺取財等罪嫌，仍在審理中。

3名男粉絲提起本件民事訴訟，對陳男和林女連帶求償共130萬元，其中2人還在揹負「斗內」欠下的卡債與循環利息，想到此事就情緒激動、腸胃潰瘍，或焦慮、恐慌，甚至看到異性不敢靠近，深怕又會受騙。

林女辯稱僅從事直播，拍照片錄影片給粉絲只是常見行銷手法，她不知道被小編拿來騙錢，她也不清楚粉絲「斗內」的用意。陳男否認詐騙，推稱粉絲付錢是到直播平台儲值，他沒拿到現金。

法官查明陳男所屬的小編，證稱聽命陳男所提供的SOP話術騙粉絲掏錢，還有證人證稱陳男2018年1月到任後，經紀公司業績顯著成長，旗下所有直播主的粉絲團都由陳男負責管理經營。

法官指林女雖沒用LINE帳號直接與粉絲對話，但允許陳男和小編楊女用她名義和粉絲互動，更配合小編提供照片取信粉絲，不能免責，但法官認定3名男粉絲不能求償精神慰撫，加上小編楊女已賠償3人共20萬元和解，法官判陳男與林女應連帶賠償剩餘2/3金額共68萬餘元，可上訴。

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