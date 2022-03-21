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尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

▲▼南韓青瓦台。（圖／路透社）

▲尹錫悅計畫將總統辦公室從青瓦台遷出。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅昨（20）日上午召開記者會，正式敲定將總統辦公室從青瓦台搬至首爾龍山區的國防部新大樓，並向全民開放青瓦台，而原本的國防部、聯合參謀本部也必須配合遷移。對此，以現任南韓總統文在寅為首的青瓦台今（21）日首度表達反對立場，認為尹錫悅計畫5月10日就職前完成遷移，根本就是操之過急。

根據《韓聯社》，文在寅21日上午在青瓦台召開主持國家安全保障會議（NSC）擴大長官會議，並由青瓦台國民溝通首席朴洙賢發表會議報告，他指出在新任總統就職（5月10日）以前便須完成總統辦公室遷移至國防部新大樓、遷移國防部與聯合參謀本部、遷移總統警護處（負責總統維安）等工作，恐怕操之過急，且會對國防安全構成威脅。

朴洙賢表示，「韓半島（朝鮮半島）的緊張局勢正不斷提升，在還未做好準備的情況下便突然遷移國防部與聯合參謀本部，以及遷移青瓦台危機管理中心，恐怕會招致國防安全出現空窗期，並帶來混亂。而屆時，原本以青瓦台為中心所設定的禁止飛行區域，也得檢討如何調整。」

▼尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

▲▼尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

▲▼青瓦台國民溝通首席朴洙賢。（圖／達志影像）

▲青瓦台國民溝通首席朴洙賢。（圖／達志影像）

青瓦台認為尹錫悅斷然遷移總統辦公室至國防部新大樓，有點操之過急，「若無任何受時間催趕的事情亟待解決，只有在完全準備好的情況下，推動遷移國防部、聯合參謀本部、青瓦台（總統辦公室）才能順理成章。青瓦台將向總統當選人、交接委員會傳達擔憂的事項，在經過充分協商後，才會決定發表最終立場。」

推動遷移總統辦公室至國防部新大樓，儼然成為尹錫悅至正式就職總統前的首要任務，他原本預計明（22）日國務會議簽下預備費支出案後，就能立即啟動遷移國防部的計畫；不過青瓦台高層透露，22日的國務會議恐怕難以在短時間內敲定與遷移總統辦公室相關的預備費支出案。

文在寅、尹錫悅兩人原訂16日在青瓦台會晤、共用晚餐，同時商討政府工作交接事宜與北韓（朝鮮）試射飛彈等問題，不過最後卻在兩人見面前宣告破局，兩人會晤被迫無限延期。從21日文在寅與青瓦台的會議結果來看，若要協商、敲定兩人的會晤日期，恐怕還得需要一段不短的時間。

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