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尹錫悅棄守青瓦台！敲定遷移總統辦公室至國防部　估耗費496億韓元

▲▼尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

▲尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅計畫遷移總統辦公室，原本承諾遷移至光化門一帶，但因周遭高樓遮蔽，恐威脅總統維安，且直升機起降需動用舊有青瓦台的空間，因此最終敲定遷移至國防部新大樓。

稍早他在記者會上發表遷移計畫，表示最快在5月10日正式就職後，就會到國防部新大樓內的總統辦公室上班，而原本的青瓦台將於同日向全民開放。該遷移計畫預估將耗費共496億韓元（約新台幣11.5億元）。

尹錫悅先前認為，青瓦台是過去王朝時代宮廷的縮影，青瓦台的權威意識導致其各部處權力凌駕中央政府、彰顯工作效率不佳，為了重塑總統「與民溝通」形象，應將青瓦台歸還於民，同時將總統辦公室從青瓦台遷出。

根據《韓聯社》，尹錫悅今（20）日上午11時（台灣時間上午10時），前往總統交接委員會辦公室所在的首爾市鐘路區三清洞韓國金融研修院別館召開記者會。

▲▼尹錫悅召開記者會，圖中最顯眼的3棟大樓，中間為總統辦公室即將進駐的國防部新大樓、左為聯合參謀本部大樓。（圖／路透社）

▲尹錫悅召開記者會，圖中最顯眼的3棟大樓，中間為總統辦公室即將進駐的國防部新大樓、左為聯合參謀本部大樓。（圖／路透社）

在經過多天的實地走訪考察、研究以後，尹錫悅敲定最終方案，決定將總統辦公室遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，原本的國防部辦公地點則遷移至一旁的聯合參謀本部大樓；至於總統官邸則考慮選擇龍山區漢南洞「公館村」（在韓語，公館為高級官員官邸之意），距離上班地點僅3至5分鐘，該處匯集國會議長、大法院長、外交部長、國防部長、聯合參謀本部議長、陸軍參謀總長等高級官員的官邸。

是否需要新建總統官邸，尹錫悅表示，若從長計議，的確會考量是否須推動新建總統官邸，「但是現在不考慮。」

尹錫悅表示，駐韓美軍將遷移至京畿道平澤市，而位於首爾市龍山區的美軍基地最快會於今年6月歸還給南韓政府，屆時該地將規劃整建成「龍山公園」，而總統辦公室則從青瓦台遷移至龍山區的國防部新大樓，此舉能讓市民朋友們近距離接觸總統，消弭過往保留下來的權威意識。

尹錫悅也制定出未來在國防部新大樓內總統辦公室的藍圖，未來總統辦公室將設在2樓，1樓則設置「新聞中心」，讓新聞媒體隨時能與總統溝通，而國防部所在區域也會開放給民眾，至於總統辦公室所進駐的國防部新大樓，將會設置最少的圍籬，開放民眾可進入此區域，同時將減少青瓦台（總統府）職員數量。

▲▼青瓦台與景福宮。（圖／達志影像）

▲青瓦台與景福宮。（圖／達志影像）

另外，先前聯合參謀本部為了要與韓美聯合軍司令部展開合作，而將辦公地點同樣選擇在龍山區（國防部新大樓旁），不過隨著駐韓美軍司令部遷移至平澤，加上尹錫悅考慮讓國防部辦公地點遷移至聯合參謀本部大樓，既有的聯合參謀本部將計畫遷移至南泰嶺（남태령，位於首爾市冠岳區、瑞草區與京畿道果川市之間）地區，方便整合聯合參謀本部在平時、戰時的作戰指揮體系。

至於青瓦台本館、迎賓館、綠芝園、常春齋將會於5月10日就職總統後重新回歸國民懷抱，民眾可以在此自由散步。

尹錫悅表示，「雖然（遷移總統辦公室）會給民眾帶來不便，但一考慮到重新向民眾歸還、開放青瓦台，就覺得儘速推動遷移總統辦公室至國防部大樓的決定是正確的。這是為了國家未來發展所下的決定，絕非單純是空間移動上的問題，這代表著認真做事的覺悟、以及實踐我向國民們所做出的承諾，誠懇希望外界能夠予以體諒。」

▲▼尹錫悅20日在記者會上解釋統辦公室遷移計畫。（圖／路透社）

▲尹錫悅20日在記者會上解釋統辦公室遷移計畫。（圖／路透社）

整個執行計畫的預算消耗預估，將國防部遷移至聯合參謀本部大樓需118億韓元、國防部大樓內部整修費用為252億韓元、警護處（總統維安相關事務）遷移費用為99億9700萬韓元、漢南洞公館整修為總統官邸的費用為25億韓元，全數合計共為496億韓元。

尹錫悅指出他選定國防部新大樓做為總統辦公室的理由。他表示，由於國防部大樓、聯合參謀本部大樓所在的區域本身就聚集各種國防安全指揮設施，且設有地下防空洞，因此在總統維安問題上並不會為一般民眾招致不便，且還可保障將青瓦台完全歸還給民眾。

不過尹錫悅就職前優先推動遷移總統辦公室，此舉也招致朝野兩黨部份人士質疑，現場就有記者在提問時指出，難道尹錫悅上任後不優先重視新冠防疫、民生經濟、自營業者配合新冠防疫時面臨巨大損失等問題。對此，尹錫悅表示，總統交接委員會將會最優先處理相關議題。

►遷移總統辦公室考驗尹錫悅智慧！「具體2方案」出爐 計畫新蓋官邸
►尹錫悅宣布「搬出青瓦台」！大膽遷移總統辦公室　高樓遮蔽易遭暗殺

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