台大盃熱舞大賽「決賽15強」曝光　11-40歲無差別鬥舞競高下

校園活動小組／台灣大學報導

台灣街舞界最具指標性的大型賽事「第28屆台大盃熱舞大賽」在本月底展開決賽！全台不限齡專業舞團齊聚殿堂，經過初賽選拔，最終由15個強隊共同爭取冠軍的榮耀。作為媒體合作主辦的ETtoday新聞雲要帶大家來看這15隊詳細的個別介紹！

B&C





B&C是兩位男孩組成的舞團，以輕齡挑戰台大盃，進入15強令人感動，他們的自我介紹也相當有自信，

「我超帥的！」

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Freshmen







Freshmen的自介同樣很簡單：

「以菜鳥自居30年」

Lit n Posh



「大家好 我們是Waacking 舞團LitNPosh

很高興每年都可以透過舞台將我們喜歡的文化呈現給更多人

除了跳舞之外

想了解更多我們私底下有趣胡鬧的一面」

（甚至還有一些綜藝節目的部分）

歡迎Follow 我們的IG: LitNPosh

Man Power Crew





Man Power Crew成立於2008年，是台灣首個由全男子組成的Dancehall King style舞團，當初是由老街的小南老師帶領著大家接觸Dancehall，慢慢的培養出默契，也因為有著共同熱愛牙買加文化的情感，更讓Man Power Crew有著相同的目標和夢想，使Dancehall King style在台灣能讓更多人喜愛甚至傳跳。



mask





「我們是一群平均40歲的上班族，但每日仍然會在下班後保持自我練習並持續創作。也會把近期無論國內外所看到的消化吸收並融入在本有的舞蹈上，回饋給支持我們的大家。在時間不衝突之餘，繼續參加國內外的活動跟比賽。也許我們不是世界最頂尖的，但絕對是台灣最堅持跳舞的團體之一，至今已成立28年， 繼續創造歷史中。」



RICE





「我們是一群愛吃飯的男孩們，於2020年9月20日組成，我們很愛湊在一起跳舞，一起吃飯，一起吃很多很多的飯，從剛成團開始，我們陸陸續續一起比各種大大小小的比賽，先是大專學生組別，近期開始會在社會組比賽中酷酷亮相，如果喜歡我們style，請多多關注我們instagram： rice_team920，最後請別錯過4/24台大盃決賽第一組-RICE」



Tom Force





「今年正式成團

因為舞蹈聚在一起

風格隨心情和音樂轉換

第一次比賽

很享受舞台

希望在台上用身體說故事

也希望你們喜歡」



ㄎㄨㄢˊ





「真沒效綠。」



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第28屆台大盃熱舞大賽即日起到4/24決賽日，每天都能用新聞雲App參與人氣投票，每人每天5票，每一票都算一次抽獎機會。



《投票步驟解說》

一，下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！點進下方活動按鈕，看到「台大盃熱舞大賽」進入人氣投票。



步驟二，進入遊戲後點進你心目中最棒的舞團隊伍





步驟三，每天最多投5票，每票都是中獎機會！4/24決賽日截止，屆時將抽出Marshall EMBERTON 攜帶式藍牙喇叭、ecLX聲林之王聯名CC霜SPF 35、超商中杯美式咖啡等好禮！

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