街舞殿堂台大盃來了　決賽15隊「線上Battle」投票抽Marshall隨身喇叭





校園活動小組／台灣大學報導

台灣街舞界最具指標性的大型賽事來了！不限學生參加，更是全台不限齡專業舞團眼中最香的「第28屆台大盃熱舞大賽」決賽就在4/24熱力開跳。新聞雲App作為媒體協辦單位，特別舉辦了線上加賽制度，讓進入決賽的15隊隊伍線上Battle人氣起來，除了人氣冠軍隊伍能拿到2萬元獎金，參與投票的人也能抽獎



【投票抽獎獎項】

● Marshall EMBERTON 攜帶式藍牙喇叭*1名

● ecLX聲林之王聯名CC霜SPF 35*20名

● 超商美式咖啡（中）*50名







▲本次闖入決賽的：mask、牙買加黑人、蘋果家族 (自上而下)／台大盃熱舞大賽授權提供照片



今年，第28屆台大盃已於3月20日由初賽中，選出15隊晉級，將於4月24日在臺北市立大學博愛校區中正堂進行決賽，而即日起到決賽日，每天都能用新聞雲App參與人氣投票，每人每天5票，每一票都算一次抽獎機會。



《投票步驟解說》

一，下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！點進下方活動按鈕，看到「台大盃熱舞大賽」進入人氣投票。

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步驟二，進入遊戲後點進你心目中最棒的舞團隊伍





步驟三，每天最多投5票，每票都是中獎機會！4/24決賽日截止，屆時將抽出Marshall EMBERTON 攜帶式藍牙喇叭、ecLX聲林之王聯名CC霜SPF 35、超商中杯美式咖啡等好禮！

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