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台大盃熱舞大賽「決賽15強」同台動感競技　隊伍細解Part2曝光

校園活動小組／台灣大學報導

台灣街舞界最具指標性的大型賽事「第28屆台大盃熱舞大賽」在本月底展開決賽！全台不限齡專業舞團齊聚殿堂，經過初賽選拔，最終由15個強隊共同爭取冠軍的榮耀。作為媒體合作主辦的ETtoday新聞雲要帶大家來看這15隊詳細的個別介紹第二彈！

牙買加黑人
▲▼（圖／牙買加黑人舞團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「找有趣的人，做好玩的事」
IG：jamaica_helen

原民嬌娃
▲▼（圖／原民嬌娃舞團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

WE R 原民嬌娃

來自各不同地方有花蓮、屏東、高雄六龜
不同族群組成 阿美族 太魯閣族 布農族 排灣族 魯凱族
我們都愛跳舞

「愛上自己才能跳出自己」
沒錯 這是我們的信念，也是我們想送給大家的話✉️
我們沒有180的身高、沒有纖細的身材、沒有大眾的口味
但我們有巨型的美臀、豐滿的線條與「原」味的美麗

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沒有人能設定我們的樣子，只有自己找到喜歡的樣子，然後去放大它　延續它
因為這樣，我們聚在一起

動手動腳
▲▼（圖／動手動腳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我們成團於2017～是緣分讓我們走到了一起,我們都願意讓餘生貢獻給對方。少了任何一個人就不叫動手動腳了，雖然大家個性截然不同，但也因為這樣相互碰撞出了‘超’漂亮的花朵～謝謝喜歡我們的人，您們就像是我們的養分～我們會繼續努力長成超超超超超超-超超超漂亮的花朵。」

疏自朋
▲▼（圖／疏自朋舞團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「大家好～！
我們是來自台北市立大學
運動藝術學系《疏自朋》
我們每一個人都有自己獨特的風格
想看我們如何融合在一起
就期待我們的決賽吧！
希望大家可以投我們一票 謝謝！」

爵劇影色
▲▼（圖／爵劇影色舞團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「爵劇影色帶有東方美學元素，
有著台灣本土文化色彩的血脈，
創作內容東、西文化兼備、剛柔並濟，
以Jazz、Contemporary、Hip Hop等舞風結合，
發揮爵士舞的融新匯舊的包容性特色，
代表作：勇敢的查某子。」

蘋果家族
▲▼（圖／蘋果家族舞團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我們是蘋果家族
坐鎮於台灣最南端的高雄
高雄是海港之都 是海的子女

海能夠吸納所有支流
我們蘋果也是台大盃所有參賽隊伍年齡層涵蓋最廣的
吸納國小至大學 11歲到19歲
最難能可貴的是
我們跨領域的年齡層相處起來 『沒有代溝』
小的很成熟 不幼稚
大的很童稚 不老
這也是我們可以成團的秘密

我們的成團結構是在蘋果家族 (舞蹈教室名稱)
學舞 學很專精 很投入
很自然而然有熱情的就走在一起
於是有了“蘋果家族“這團
是團名也是教室名 更是代表蘋果家族的精英隊伍」

SurVive
▲▼（圖／SurVive舞團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「Hi～大家好我們是SurVive，成立於2021。集結來自四面八方的表演者，各個都參加過無數的表演及比賽，有著不同的領域及專長。以全新的樣貌站上舞台，展現我們的生命力，SurVive不單單只是團名，也是我們存活的證明。」

＞＞＞另8組決賽強隊詳細請點我＜＜＜

第28屆台大盃熱舞大賽即日起到4/24決賽日，每天都能用新聞雲App參與人氣投票，每人每天5票，每一票都算一次抽獎機會。 
▲▼2022台大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中Marshall攜帶式藍芽喇叭、全家咖啡等好禮。（圖／活動小組）

《投票步驟解說》
一，下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！點進下方活動按鈕，看到「台大盃熱舞大賽」進入人氣投票。


步驟二，進入遊戲後點進你心目中最棒的舞團隊伍


步驟三，每天最多投5票，每票都是中獎機會！4/24決賽日截止，屆時將抽出Marshall EMBERTON 攜帶式藍牙喇叭、ecLX聲林之王聯名CC霜SPF 35、超商中杯美式咖啡等好禮！

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