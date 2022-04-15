台大盃熱舞大賽「決賽15強」同台動感競技　隊伍細解Part2曝光

校園活動小組／台灣大學報導

台灣街舞界最具指標性的大型賽事「第28屆台大盃熱舞大賽」在本月底展開決賽！全台不限齡專業舞團齊聚殿堂，經過初賽選拔，最終由15個強隊共同爭取冠軍的榮耀。作為媒體合作主辦的ETtoday新聞雲要帶大家來看這15隊詳細的個別介紹第二彈！

牙買加黑人





「找有趣的人，做好玩的事」

IG：jamaica_helen



原民嬌娃





WE R 原民嬌娃

來自各不同地方有花蓮、屏東、高雄六龜

不同族群組成 阿美族 太魯閣族 布農族 排灣族 魯凱族

我們都愛跳舞

「愛上自己才能跳出自己」

沒錯 這是我們的信念，也是我們想送給大家的話✉️

我們沒有180的身高、沒有纖細的身材、沒有大眾的口味

但我們有巨型的美臀、豐滿的線條與「原」味的美麗

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒有人能設定我們的樣子，只有自己找到喜歡的樣子，然後去放大它 延續它

因為這樣，我們聚在一起

動手動腳





「我們成團於2017～是緣分讓我們走到了一起,我們都願意讓餘生貢獻給對方。少了任何一個人就不叫動手動腳了，雖然大家個性截然不同，但也因為這樣相互碰撞出了‘超’漂亮的花朵～謝謝喜歡我們的人，您們就像是我們的養分～我們會繼續努力長成超超超超超超-超超超漂亮的花朵。」



疏自朋





「大家好～！

我們是來自台北市立大學

運動藝術學系《疏自朋》

我們每一個人都有自己獨特的風格

想看我們如何融合在一起

就期待我們的決賽吧！

希望大家可以投我們一票 謝謝！」



爵劇影色





「爵劇影色帶有東方美學元素，

有著台灣本土文化色彩的血脈，

創作內容東、西文化兼備、剛柔並濟，

以Jazz、Contemporary、Hip Hop等舞風結合，

發揮爵士舞的融新匯舊的包容性特色，

代表作：勇敢的查某子。」



蘋果家族





「我們是蘋果家族

坐鎮於台灣最南端的高雄

高雄是海港之都 是海的子女

海能夠吸納所有支流

我們蘋果也是台大盃所有參賽隊伍年齡層涵蓋最廣的

吸納國小至大學 11歲到19歲

最難能可貴的是

我們跨領域的年齡層相處起來 『沒有代溝』

小的很成熟 不幼稚

大的很童稚 不老

這也是我們可以成團的秘密

我們的成團結構是在蘋果家族 (舞蹈教室名稱)

學舞 學很專精 很投入

很自然而然有熱情的就走在一起

於是有了“蘋果家族“這團

是團名也是教室名 更是代表蘋果家族的精英隊伍」



SurVive





「Hi～大家好我們是SurVive，成立於2021。集結來自四面八方的表演者，各個都參加過無數的表演及比賽，有著不同的領域及專長。以全新的樣貌站上舞台，展現我們的生命力，SurVive不單單只是團名，也是我們存活的證明。」

＞＞＞另8組決賽強隊詳細請點我＜＜＜

第28屆台大盃熱舞大賽即日起到4/24決賽日，每天都能用新聞雲App參與人氣投票，每人每天5票，每一票都算一次抽獎機會。



《投票步驟解說》

一，下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！點進下方活動按鈕，看到「台大盃熱舞大賽」進入人氣投票。



步驟二，進入遊戲後點進你心目中最棒的舞團隊伍





步驟三，每天最多投5票，每票都是中獎機會！4/24決賽日截止，屆時將抽出Marshall EMBERTON 攜帶式藍牙喇叭、ecLX聲林之王聯名CC霜SPF 35、超商中杯美式咖啡等好禮！

直接點我開啟新聞雲App<<台大盃熱舞大賽人氣投票>>