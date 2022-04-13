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蘋果頭戴式裝置發布延期　分析師：可能要等到明年初

▲蘋果頭戴式裝置推出延期。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果頭戴式裝置推出延期。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

過去一直有傳言指出，蘋果在開發具有擴增時境與虛擬實境（AR／VR）功能的新產品，但這些產品何時上市尚不清楚。分析師指出，此款設備的推出日期有可能會繼續延遲，預計要到明年初才會出現在大眾眼前。

先前分析師認為蘋果的AR / MR 頭戴式裝置將在2022 年底發布，但海通國際證券分析師Jeff Pu 表示，該產品可能會推遲到2023 年。Jeff Pu 表示，蘋果的頭戴式裝置可能會在2023 年第一季度發布，略微延期。分析師還認為，此產品第一年銷量將在100 萬到150 萬台之間。

根據外媒9to5mac報導，自研晶片將成為蘋果頭戴式裝置與競爭對手的主要區別之一。預計將擁有10 個以上感應器組合，供應商包括索尼、韋爾半導體、舜宇光學等。

先前天風國際分析師郭明錤表示，蘋果的新產品將於 2022 年底發布，但供應有限。最近，彭博社記者Mark Gurman 表示，蘋果不可能在6 月的WWDC 2022 上發布頭戴式裝置，但它將在2022 年秋季至2023 年夏季之間的某個時間推出。

根據之前的傳聞，此產品將採用創新的「三顯配置」，結合兩塊Micro OLED 顯示螢幕和一塊AMOLED 面板，以及用於環境和手勢檢測的先進感應器。該設計將受到AirPods Max 和Apple Watch 的啟發，價格可高達 3000 美元，折合台幣約11.7萬元。

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