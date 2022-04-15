刑事局「八號分機」全國追緝殺人重犯　躲20年高市落網

▲「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯，巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

鳳山分局南成派出所員警，4月13日晚間7點巡邏行經鳳山區瑞隆東路時，一名機車騎士看到警察立刻迴轉逃逸約400公尺，至華興街時棄車並快速徒步逃離，警方立即下車阻擋男子去路及盤詰身分。男子後來自知逃不了坦言身分，警驚訝查出他居然是刑事警察局「重要緊急查緝專刊」（俗稱八號分機查捕要犯），後續移送台南地檢署。

▲巫男當時見到警方後，想迴轉逃逸，但警方立即下車並阻擋他去路及盤詰身分。（圖／記者賴文萱翻攝）

這名54歲的巫姓男子當時見到警方後，想迴轉逃逸，但警方立即下車並阻擋他去路及盤詰身分。巫男眼神閃爍顧左右而言他的異樣更讓警方存疑，他虛報他人證號被警發現後拒絕透露身分。因此所長等人現場依法將巫男帶上警車並帶回派出所查證身分。

巫男在警車中，自知逃不過法律制裁坦承身分，警方查出巫嫌竟是民國91年5月17日發布的殺人通緝犯，而且還是刑事警察局「重要緊急查緝專刊」（俗稱八號分機查捕要犯）92年12月12日發布刊登專刊版號91-07號勒殺人查緝中大逃犯。

當年主嫌蔡峰宗聽到隔壁鄰居李效旻繼承大筆財產，找來朋友李德榮、吳榮福、巫秋標策劃綁票，先製造假車禍擄人後，把李雙手綁住帶往山區，後來搜括他身上提款卡盜領1萬多塊現金，再打電話勒索1500萬。

但因為要不到錢，幾名嫌犯竟然就把李活活燒死，更冷血看著他斷氣。其中嫌犯巫秋標潛逃大陸，蔡峰宗策劃綁票和共犯吳榮福，通通被判無期徒刑確定，至於點火燒死人的李德榮則被最高法院判決死刑定讞。

▲「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯，巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

所長林卓材等人將巫嫌帶回所裡偵訊時，所裡8年級年輕警員都投著很驚訝眼光，對於民國91年布的通缉犯真的是首次見到！也不知道甚麼是刑事警察局八號分機發布之重要緊急查緝專案。巫嫌移送台南地檢署後，所長也說了八號分機的歷史，給學弟妹們上了一門老警察的歷史。