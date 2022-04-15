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繼承大筆遺產竟被活活燒死！綁匪要不到1500萬　捆車上潑油撕票

▲▼「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯　巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯，巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

20年前主嫌蔡峰宗聽到隔壁鄰居李效旻繼承大筆財產，找來朋友李德榮、吳榮福、巫秋標策劃綁票，擄人勒贖後，因要不到錢，竟把肉票活活燒死。其中巫嫌當年潛逃大陸，被列為刑事警察局八號分機查捕要犯，在逃亡20年後，13日晚間7點遭高雄警攔查，原先立刻迴轉逃逸，後來自知逃不了才坦言身分，後續遭移送台南地檢署。

民國91年，主嫌蔡峰宗盯上繼承大筆財產的隔壁鄰居李效旻，找來朋友李德榮、吳榮福、巫秋標策劃綁票，先製造假車禍擄人後，把李雙手綁住帶往山區，後來搜括他身上提款卡盜領1萬多塊現金，再打電話勒索1500萬。

但因為要不到錢，幾名嫌犯竟然就把被害人綁在汽車後座，潑汽油活活燒死，更冷血看著他斷氣。其中，嫌犯巫秋標潛逃大陸，蔡峰宗策劃綁票和共犯吳榮福，通通被判無期徒刑確定，至於點火燒死人的李德榮則被最高法院判決死刑定讞。

▲▼「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯　巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲巫男當時見到警方後，想迴轉逃逸，但警方立即下車並阻擋他去路及盤詰身分。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局南成派出所員警4月13日晚間7點巡邏時，行經鳳山區瑞隆東路，因見一名機車騎士看到警察立刻迴轉逃逸約400公尺，更至華興街時棄車並快速徒步逃離，立即下車阻擋男子去路及盤詰身分。男子後來自知逃不了坦言身分，警驚訝查出他居然是刑事警察局「重要緊急查緝專刊」（俗稱八號分機查捕要犯），後續移送台南地檢署。

▲▼「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯　巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「八號分機」擄人勒贖殺人重大逃犯，巫嫌逃20年高雄落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

►先殺人再勒贖！冷血歐陽榕詳寫「犯罪計畫」鬥百警

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