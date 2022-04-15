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莫斯科號真的GG了！他看俄方「解釋理由」笑了：比博恩還幽默

▲▼俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」傳遭烏軍成功用飛彈砲擊，導致艦上起火。（圖／路透社）

▲莫斯科號驚傳遭烏克蘭飛彈擊中後爆炸。（圖／路透社）

實習記者林郁婷／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊的旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，驚傳遭烏克蘭軍方發射的飛彈「海王星」擊中，但俄國官方出面否認，強調單純是艦上失火，稍候又發聲明表示，船艦在運回途中遇到風暴已沉入海底。俄羅斯看似心虛的說法，連球評石明謹都看不下去嘲諷「比博恩幽默」。

根據《衛報》報導，烏克蘭周三晚間稱，發射2枚海王星反艦巡航導彈，擊中莫斯科號，然而遭到俄羅斯國防部否認，強調由於船艦失火才讓部分彈藥被引爆，現已撲滅火勢將拖回來維修，不久後官方再次出面表示，在回港途中不幸遇上風暴沉船了。

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對此，知名球評石明謹今（15）日發文開酸，「昨天烏克蘭宣稱他們擊沉了俄羅斯黑海艦隊的旗艦―光榮級的『莫斯科』號巡洋艦，但遭到俄羅斯官方否認，表示該艦是因為艦上失火引發彈藥爆炸，火勢已經撲滅，並正拖回港口維修。今天俄羅斯國防部表示，因為在拖弋過程中，遇上風暴，導致該艦沉沒。為什麼連俄羅斯人也比博恩幽默？」

不少網友也都認為俄國的說法太牽強，「風暴....這是哪一國的天氣咧」、「博恩可能想不出這種段子」、「怎麼不說，遇上深海大章魚襲擊」、「想知道博恩如果講到這個的話會不會被炎上」、「嗯～面子還在」。

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