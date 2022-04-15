測驗你是哪一種社畜？　統一陽光高纖燕麥穀奶把關打拚族的健康飲食

圖、文／統一提供

常態加班、高油高熱量外食、壓力大……，這些打拚族的健康陷阱題你也中招了嗎？現代人經常忙於工作，難以時刻關照自己的三餐飲食營養均衡、維持規律運動習慣，長久下來累積的不良生活型態可能讓你陷入健康風險而未察覺。你也是這樣的社畜嗎？統一陽光推出「社畜類型測驗」活動，列出了三種常見的健康NG社畜類型，帶你一起看看需要補充什麼營養！

今天的你是哪種社畜？ 三秒測驗你需要的營養

「今天的你，是什麼類型的社畜？」統一陽光列出三種常見的社畜類型，讓社畜們一起來檢視自己需要的營養素。經常揪朋友下班後吃香喝辣，大啖麻辣鍋、燒烤等美食的「大吃解放型」社畜，可能早已落入失控的飲食習慣卻未察覺，而高膳食纖維可以幫忙清除罪惡美食的負擔。假日也在處理公事、腦袋從來不休息，看到手機跳出工作訊息就感到焦慮的「壓力山大型」社畜，則可能已經影響身心健康，而高纖燕麥穀粒則能提供滿滿飽足感，一顆顆穀粒咬起來一樣紓壓！

還有不少打拚族過著公司家裡兩點一線的日常，不是坐在辦公桌前工作，就是回家躺在沙發上追劇，這樣多坐多躺、沒有規律運動習慣的「沙發馬鈴薯型」社畜，可透過統一陽光高纖燕麥穀奶添加的豆漿基底多補充植物性蛋白質，讓你在家也能攝取更多好的營養。

從飲食找回你遺失的健康 高纖燕麥穀粒提供打拚族需要的營養素

現代打拚族經常處於精緻化外食、常態加班、多坐多躺少運動、報復性熬夜的生活型態，即便意識到應重整自己的工作日常，也難有額外的心力時時刻刻關照自己的每個生活細節。而想拾回健康生活，最輕鬆簡單的方式就是從「飲食」開始改變！

統一陽光高纖燕麥穀奶含有高膳食纖維與β-葡萄聚醣，可以提供缺乏蔬果攝取的現代人必需的營養素，同時增加飽足感、幫助消化並促進腸道蠕動；而額外添加的豆漿，不只喝起來口感更滑順，更是重要的植物性蛋白質補充來源。一瓶統一陽光高纖燕麥穀奶熱量僅168大卡，且含6g以上的膳食纖維，無論當作早餐搭配飲品、下午茶點心，還是晚餐後一同工作的好戰友，都是職場陪伴的好選擇。

一起社畜沒關係 一起健康更重要！統一陽光幫你把健康分享出去

從4月6日開始到4月26日，只要到統一陽光官方Facebook粉絲專頁活動貼文，測試看看你是哪一種辛苦的社畜；再依據活動辦法留下你的社畜類型，還有機會把統一陽光高纖燕麥穀奶帶回家，陪伴你的打拚人生！

除此之外，也別忘記tag和你一起打拚的社畜朋友，一起把健康分享出去！統一陽光在活動結束後，將計算測驗活動的FB貼文總互動數（包含留言數、按讚數、分享數）並加總，換算成等量的統一陽光高纖燕麥穀奶，提供給「千禧之愛健康基金會」，鼓勵更多人關照自身健康。

扭轉NG飲食習慣從現在開始，從4月6日起到４月28日，到7-ELEVEN購買統一陽光高纖燕麥穀奶（原味／無加糖），就享第二件10元優惠，隨手來一瓶統一陽光高纖燕麥穀奶，找回你的健康吧！

