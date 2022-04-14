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孕婦確診遭「關車上隔離6天」！她公布地址求救：肚裡小孩沒跳動了

▲上海上月28日宣佈實施封控，至今已經進入第18天。（圖／路透社）

▲上海上月28日宣佈實施封控，至今已經進入第18天。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

上海因疫情爆發持續封控，卻因防疫政策混亂導致民怨不斷。一名孕婦日前篩檢為陽性確診後，竟被隔離在自家車內長達6天，惡劣的環境下不僅食物匱乏，甚至連肚子內的小孩也停止跳動，讓她絕望公布地址和電話求救，「大家救救我，救救我。」

這名孕婦13日以帳號「缺個江辰一樣的人」在微博「抗疫求助超話」發文求助，表示她情緒不穩定，日前因篩檢為陽性確診而被隔離在私家車裡，時間已經長達6天，且始終沒接到疾控中心電話安排她進行隔離。

▲一名孕婦發文求救，表示自己已被關在車上隔離6天。（圖／翻攝自微博）

▲一名孕婦發文求救，表示自己已被關在車上隔離6天。（圖／翻攝自微博）

孕婦指出，隨著被隔離的時間來到第6天，車內的食物早已被她吃完，外頭的天氣也越來越不好，讓決定公布自己的地址和電話，崩潰求救「我快受不了，我的肚子小孩也沒跳動了快，大家救救我，救救我。」

文章一曝光，馬上大量網友關注，目前已有13.8萬人按讚、3.5萬人轉發，不少網友紛紛留言，「怎麼能把人隔離在車裡，還是位孕婦…」、「不要太聽話，特殊時期保命要緊」、「哪隻豬想出來的把人隔離在車裡啊？」、「這幾天深刻體會到老百姓的渺小，只是一個數字，想自強都沒空間」、「這要是真的，可以說是喪盡天良了」。

隨著事件不斷發酵，越來越多網友轉發該則貼文，影響程度似乎也驚動相關單位。該名孕婦稍早指出，她已坐上救護車到醫院去，「後期有進展再跟大家說。」

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