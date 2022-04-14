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看好智能機器人　華梵攜手貝登堡智能培育產業人才

▲▼華梵大學與貝登堡智能簽訂產學合作計畫，未來每年培育二千名機器人開發人才。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學與貝登堡智能簽訂產學合作計畫，未來每年培育二千名機器人開發人才。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

智能機器人深具開發前景，華梵大學今天（14日）宣布與貝登堡智能公司簽訂產學合作協議，將共同成立「智能機器人學苑」，攜手推動「台灣機器人開發人才培育計畫」，預計在全台開班授課，每年培育2000名機器人產業人才，貝登堡智能公司更當場允諾提供30名職缺給完成相關課程的學生，協助接軌職場，學成後直接就業。

▲▼華梵大學與貝登堡智能簽訂產學合作計畫，未來每年培育二千名機器人開發人才。（圖／華梵大學提供）

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▲華梵大學與貝登堡智能簽訂產學合作計畫，未來每年培育二千名機器人開發人才。（圖／華梵大學提供）

華梵大學致力培育台灣未來機器人產業的菁英，今年1月開辦勞動部勞動力發展署產業新尖兵計畫「智能機器人開發工程師班」獲得熱烈迴響，25名學員才剛完成400小時的智能機器人專業訓練，並於華梵大學新北板橋中心舉行專題發表會，立即吸引上銀科技、貝登堡智能、台灣微軟、伊雲谷數位科技等知名企業到場徵才。

▲▼華梵大學與貝登堡智能簽訂產學合作計畫，未來每年培育二千名機器人開發人才。（圖／華梵大學提供）

▲▼華梵大學「智能機器人開發工程師班」學員發表實作成果。（圖／華梵大學提供）

▲▼華梵大學與貝登堡智能簽訂產學合作計畫，未來每年培育二千名機器人開發人才。（圖／華梵大學提供）

今天雙方簽訂產學合作協議，由華梵大學校長林從一與貝登堡智能公司董事長詹煥楨共同簽署，林從一指出，期待未來能有更多企業加入團隊，與華梵一起為台灣的機器人人才培育創造更多動能，打造華梵成為機器人開發技術培育的重要基地。

詹煥楨也說，台灣現正積極發展自動駕駛與5G應用，這些都與機器人產業直接相關，非常樂見華梵大學有遠大的企圖心，願意每年培育2000名智能機器人專業人才，對於台灣下一步聚焦智能機器人產業的發展相當有助益。

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