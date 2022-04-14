慈惠醫專數創科畢業展　「超星人」照亮每位學子未來

▲慈惠醫專數創科推「超星人」 。（圖／慈惠護專提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣慈惠醫專數位媒體創意設計科2022畢業專題成果展，以「超星人」驚艷各界，除校內展外，更獲邀5月18日至20日移至高雄展覽館「放視大賞」，與6月1日台北南港展覽館參加「新一代設計展」，預計將獲得好成績。

「超星人」以「超新星」的演化過程能產生劇烈爆炸而照亮整個星系，象徵學生歷經極大轉變的5年成長，蛻變轉化成巨大能量的「超星人」，閃耀每一處，照亮每一位畢業生的未來星途。

這次展演透過七種角度切入，「超星人」主視覺結合色彩與各種設計技能的星人，象徵青春年華，並在視覺傳達設計、多媒體動畫製作、VR遊戲與數位影音創作上大放異彩。

策展內容透過情人節及特殊節日來傳達愛的「浪漫予你」繪本；介紹東港每三年舉辦知名民俗迎王祭典的卡牌桌遊「步步為迎」；以現代年輕、活力個性及時尚設計的語言，復刻重現潮州鎮70多年前的視覺傳達設計「再現公路新村」。

此外，還有主打讓造訪者深層認識充滿魅力潮州鎮老街區的多媒體動畫「潮州新生活-藝遊未盡」；挑戰結合布農族文化及VR遊戲的「牡鹿墩阿努」；順著心中蛛絲馬跡，反思身旁人事物重要性的數位影音創作「心跡」。

慈惠醫專數位媒體創意設計科強調，5年光陰學習各項專業知識與技能，才得以成就今天學子一展身手的夢想，期盼畢業生如超新星般的「超星人」展現創意巧思，照亮每個產業現場，更成為台灣社會的禮物！