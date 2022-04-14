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本土飆744例！名醫喊：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港翻版

▲▼指揮中心4/13記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲昨日本土飆744例創下歷史新高。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連日飆升，昨日更一口氣狂增744例，創下歷史新高。感染科專家表示，依照疫情趨勢，「短期內每天上萬例也不用大驚小怪」。他另提到，Omicron疫情重症率低，一旦漸進性自然感染人數增加，就能增加群體免疫，有利未來開國門與世界接軌。若死守過去嚴格防疫模式，台灣將停留在孤島狀態，恐對經濟造成負面影響。

Omicron高傳播力造成病例數狂增，指揮中心近期祭出一連串鬆綁政策減輕醫療量能，包括輕症在宅試辦計畫，以及高中以下停課學童免兩人確診全校停課。昨日新制上路後，許多家長紛紛跳腳，擔心小孩沒打疫苗，染疫後重症機率恐增加。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬受訪時表示，指揮中心一系列政策，都顯示將走向「自然感染」之路。研究也顯示，自然感染後再施打疫苗，相對免疫保護會比僅施打疫苗高，維持力也較久，「這是不得不走的一條路」。但政府尚未做到妥善宣導，就直接公布停課政策，「變成結果在前，原因在後」，家長驚慌失措也是正常。

▲▼每十萬人口發生率。（圖／指揮中心提供）

▲每十萬人口發生率。（圖／指揮中心提供）

黃高彬提到，台灣在這一波疫情中，需靠提高自然感染人數得到群體免疫力，但須小心不要步上香港養老院群聚，造成大規模死亡後塵，因此才需推廣長者接種疫苗，減少重症與死亡機率。

依據指揮中心公布資料，截至4月12日，我國第三劑疫苗接種率已達53.19%。黃高彬說，以總感染數29593人回推總人口數，占比約0.12%，加上完整接種三劑人數，代表還有47%人口是「可感宿主」。

由於Omicron感染後多為輕症，指揮中心公布的4932例病例中，也僅有18例中重症，發生率0.36%。黃高彬說，若繼續執行去年的嚴格防疫模式，未來國門開放後，「出去2就有1人被感染」。而外國人來台也會帶進病毒，若還堅持清零，台灣恐成為孤島，無法與世界有所交流，經濟也會受影響。

黃高彬另提到，台灣過去兩年來得益於邊境嚴守，加上先天地理優勢，在香港、韓國、新加坡等爆發大規模病例期間，還能出現個位數病例，也讓民眾在過去高強度的防疫觀念，但隨著疫情爆發，「是時候接受自然感染」。

▼指揮中心4/13公佈中重症最新統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/13公佈中重症最新統計。（圖／指揮中心提供）

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