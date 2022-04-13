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就愛肉肉妹！她婚後改行「仙人跳」　老公出手5援交男慘了

▲▼仙人跳。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲70公斤的邱姓援交女，涉嫌在婚後聯手丈夫對客人仙人跳。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北1名邱姓女子體型福泰，仍在援交市場獲得特定族群的偏好，去年她結婚生子後，有名常客又找她外出援交，就在準備性交易時，陳姓丈夫突然衝進房內，恫嚇「為什麼跟我老婆？」要求35萬元遮羞費，常客在擔心安危下交出提款卡，痛失17萬元以及1支手機，台北地檢署13日依恐嚇取財等罪起訴邱女、陳男等3人。

年僅20歲的邱姓女子體重約70公斤，過去常在社群軟體找男性聊天，透露自己可接受援助交際，直到結婚後，改變賺錢手法，和老公聯手設局仙人跳，2021年8月23日，有名常客想再玩一次，約邱女外出性交易。

陳姓丈夫得知後，找黃姓友人先到旅館外埋伏，等邱女和常客進房後，抓準時機闖入，常客被毆打控制無法脫逃，驚恐之餘得知邱女竟然已婚，對方要求35萬元遮羞費，更是嚇一大跳。常客在生命受威脅的情況下，乖乖拿出提款卡並說出密碼，由黃姓共犯拿去提領了17萬元，外加購買1支新的iPhone手機。

常客脫困後報警，陳姓丈夫還辯稱並未設局，檢察官根據旅館外監視器畫面等證據，認定陳姓丈夫和邱姓女子等人策劃這場仙人跳涉嫌恐嚇取財等罪，依法提起公訴，這對夫妻另外還涉及至少4次援交仙人跳案件，正由新北檢警偵辦中。

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